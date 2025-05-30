Путин готов к переговорам с Зеленским, но есть условие - Песков

Путин якобы поддерживает возможность личной встречи.

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Возможность встречи Путина и Зеленского / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

Главное из заявления Пескова:

Путин якобы готов к переговорам с Зеленским и Трампом

Такая встреча возможна после достижения результатов на переговорах делегаций

РФ не будет обнародовать подробности своего "меморандума"

Российский диктатор Владимир Путин якобы готов к переговорам на высшем уровне - к личной встрече с президентом Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают пропагандистские СМИ.

По его словам, Путин вроде бы "принципиально поддерживает возможность личной встречи". Мол, такие контакты "востребованы", но нужна "хорошая подготовка".

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Песков также подчеркнул, что говорить "о контактах на высшем уровне" можно только тогда, когда "будет достигнут результат" на прямых переговорах делегаций России и Украины. Однако, какого именно результата ждет Москва, он не уточнил.

Представитель Кремля также добавил, что РФ не будет обнародовать подробности своего "меморандума", но российская делегация будет ждать представителей Украины на переговорах в Стамбуле 2 июня.

Переговоры в Стамбуле - что известно

Как сообщал Главред, специальный посланник президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог заявил, что на 2 июня в Стамбуле запланирован новый раунд мирных переговоров между Украиной и Россией. На встрече ожидается участие советников по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании.

Министр иностранных дел Украины, член делегации Сергей Кислица говорил, что во время прошлых переговоров с российской делегацией в Стамбуле прозвучали абсурдные заявления о войне, которая якобы является лишь внутренним конфликтом между "русскими". Представители Украины услышали от россиян прямое отрицание украинской нации.

В то же время, президент Владимир Зеленский говорил, что встречи, которые состоялись 15-16 мая, показали готовность Украины продвигаться к миру и подчеркнули важность международного давления на Россию для прекращения войны.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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