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Конец войны до лета 2026 года: у Зеленского раскрыли реалистичный сценарий

Юрий Берендий
28 мая 2025, 18:51
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Слова Зеленского о завершении войны до 2026 года не являются конкретным дедлайном и предусматривают существенное усиление санкций против РФ, отметил Подоляк.
Конец войны до лета 2026 года: у Зеленского раскрыли реалистичный сценарий
Война может закончиться в любой момент - названо ключевое условие / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Подоляк:

  • Заявление Зеленского о завершении войны до 2026 года не является дедлайном
  • Война может закончиться в любой момент
  • Усиление санкций позволит России воевать еще 8-12 месяцев

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, что слова Владимира Зеленского о возможном завершении войны до июня 2026 года не стоит воспринимать как точный дедлайн. Президент имел в виду усиление санкционного давления, которое способно за год серьезно подорвать способность России финансировать войну. Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Это не то, что четкий там дедлайн, что именно в июне 26-го война закончится. Война может закончиться в любой момент, если эти санкционные давления будут совсем другого уровня", - пояснил Подоляк.

видео дня

По словам Подоляка, речь идет не только о первичных ограничениях, но и о вторичных санкциях, в частности против государств, которые прямо или косвенно поддерживают РФ финансово. Кроме того, важны санкции, направленные на российские энергетические сектора: нефтяной, газовый и ядерный.

Михаил Подоляк отметил, что внедрение более жестких санкций может серьезно ограничить способность России финансировать войну. Сейчас основные расходы РФ направлены на боеприпасы, ракеты, дроны и набор новых военных. Ежегодно на это тратится примерно 150-170 миллиардов евро или долларов, а с учетом региональных бюджетов - до 220 миллиардов. При этом общие доходы России без дополнительных ограничений составляют около 450-550 миллиардов евро или долларов.

По мнению советника ОП, в случае усиления санкций в течение 8-12 месяцев РФ может потерять возможность финансово поддерживать войну.

Также, по словам Подоляка, президент Зеленский подчеркивает необходимость интенсивных ударов по российской инфраструктуре, что дополнительно ускорит истощение ее ресурсной базы.

"То есть президент говорит, что как минимум можем ожидать, если сегодня все же будет консенсусное решение о давлении на Россию, то как минимум можем ожидать, что есть дедлайн год, например, с точки зрения финансирования войны. Но еще раз подчеркиваю - это не конкретный срок. Это означает, что если только жесткие санкции ввести, то тогда Россия будет обнулена с финансовой точки зрения", - добавил Подоляк.

Объединение санкций и других форм давления, считает он, может существенно изменить ход войны.

санкции
Санкции против России / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский отметил, что мировое сообщество и Украина уже больше недели ждут от России конкретных предложений по прекращению войны, однако Кремль вместо новых инициатив снова повторяет ультимативные требования.

Тем временем ночью 28 мая украинские военные нанесли серии результативных ударов по стратегически важным объектам российского ВПК, в частности по предприятиям "Кронштадт", "Радуга", "Ангстрем" и Дмитровскому химкомбинату. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал переговорный процесс, заявив, что якобы продолжается работа российской и украинской сторон над согласованием условий временного прекращения огня.

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Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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санкции война в Украине Владимир Зеленский санкции против России Михаил Подоляк
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