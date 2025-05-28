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Критически важные предприятия могут забронировать больше работников - Минцифра

Виталий Кирсанов
28 мая 2025, 18:25
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Если мобилизованные работники автоматически в общее количество не зачислялись, то работодатель должен обратиться в ТЦК и СП.
В "Дие" появился функционал для бронирования
В "Дие" появился функционал для бронирования / коллаж: Главред, фото: thedigital.gov.ua,

Кратко:

  • В перечне не учитывают работников, забронированных в другой компании
  • Кто может подать заявку на бронирование

Критически важные предприятия могут забронировать больше специалистов, так как теперь в общее количество военнообязанных на предприятии засчитывают работников, которых мобилизовали после 18 мая 2024 года. Об изменениях в бронировании сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.

"Например: у вас 80 работников на учете и еще 20 - мобилизованы после 18 мая. Раньше учитывались только 80. Теперь - 100. И если можно забронировать, например, 50%, то раньше это было 40 человек, а теперь - 50", - пояснили в министерстве.

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Отмечается, что если мобилизованные работники автоматически в общее количество не зачислялись, то работодатель должен обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы обновить их данные. Также в перечне не учитывают работников, забронированных в другой компании.

Кто может подать заявку на бронирование:

  • юридические лица или их филиалы;
  • компания должна быть в Едином перечне критически важных (те, что обеспечивают армию, критическую инфраструктуру, экономику, медицину и т. д.);
  • работники должны быть официально трудоустроены;
  • в Реестре военнообязанных должно быть указано, что работник "исключен из военного учета", то есть он работает в компании и не стоит на учете в ТЦК и СП.

Как подать список на бронирование через "Дию" и подтвердить критичность предприятия - смотрите по ссылке.

Бронирование в Украине - последние новости

Напомним, работники теплокомпаний, водоканалов и управления отходами смогут получить бронь от мобилизации - до 75% военнообязанных в этих сферах. Соответствующий указ №69/2025 подписал 5 февраля президент Владимир Зеленский.

Также несмотря на 100% бронирование медработников государственных и коммунальных учреждений, отдельных специалистов могут мобилизовать по запросу Минобороны. Минздрав совместно с департаментами здравоохранения будет формировать списки, чтобы не нарушить работу гражданских больниц.

Как сообщал Главред, Кабмин продлил срок действия отсрочек для забронированных работников. Это даст предприятиям время подтвердить статус критически важных и перебронировать работников. Бронирование возможно до 1 апреля без 72-часовой верификации.

Другие новости:

Что такое бронь от мобилизации по зарплате?

В Раде выступили с инициативой о бронировании граждан, которые способны заплатить ежемесячный военный сбор на сумму 20 000 гривен. Речь шла об уплате дополнительного военного сбора за каждого мобилизованного вне зависимости от того, какую должность он занимает.

Кабмин и Офис президента рассматривают другую модель – с привязкой к заработной плате, начиная от 35 тысяч гривен. Идея предусматривает автоматическое бронирование для лиц, которые получают такую зарплату.

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