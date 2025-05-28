'Ничего нового': Зеленский раскритиковал РФ за 'меморандум', которого никто не видел

Россия вместо новых предложений повторяет старые ультиматумы, отметил президент.

https://glavred.info/war/nichego-novogo-zelenskiy-raskritikoval-rf-za-memorandum-kotorogo-nikto-ne-videl-10668581.html Ссылка скопирована

Зеленский высказался о российском "меморандуме" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с YouTube

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина уже больше недели ждет обещанный Россией "меморандум"

Министр обороны Умеров контактировал с Мединским

Пора прекратить ожидание и переходить к решительным действиям

Мир и Украина уже больше недели ожидает от России так называемого "меморандума" об условиях прекращения войны. Но Кремль вместо конструктивных предложений снова выдвигает старые ультиматумы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине.

"Мир уже больше недели ожидает, когда россияне допишут свой так называемый "меморандум", что им нужно, чтобы остановить убийства людей. Все ожидают. Пока они не придумали ничего нового, и вбрасывают в информационное пространство повторы своих старых ультиматумов", - отметил Зеленский. видео дня

Президент подчеркнул, что Украина действительно ожидала от России конкретного списка условий для прекращения огня, который должен был бы стать основой для дальнейшей встречи лидеров. Несмотря на публичные обещания со стороны России, никакого документа представлено не было.

"Мы ждали это до обмена, потом они сказали адженда или меморандум, будет сразу после обмена. После обмена мы не дождались", - подчеркнул глава страны.

Зеленский также сообщил, что Украина пыталась получить конкретику напрямую. В частности, министр обороны Украины Рустем Умеров звонил главе российской делегации Владимиру Мединскому, однако ответ был размыт.

"Так они сказали, будет, будет, но мы так и не дождались. Никто не дождался. Мы спросили Соединенные Штаты Америки. Они также ждали. Все ждали. Надо не ждать, наверное. А делать более серьезные шаги", - добавил он.

РФ готовит "меморандум" о прекращении огня - что известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ уже больше недели затягивает с подготовкой так называемого "меморандума" о прекращении огня. По его мнению, это лишь попытка выиграть время и создать иллюзию готовности к переговорам

В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва действительно готовит проект документа с условиями "урегулирования". Его якобы должны были передать Украине после проведения обмена пленными по формуле "1000 на 1000", однако так и не передали.

Как сообщал Главред, Москва работает над документом с прописанными принципами урегулирования войны, возможными сроками мирного соглашения и сценарием временного прекращения огня, заявила 27 мая спикер МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, после завершения подготовки "меморандум" будет передан Киеву.

Читайте также:

Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред