Меморандум РФ о завершении войны в Украине будет содержать ключевой срок - Захарова

Что сказала Захарова:
Россия готовит "меморандум" по урегулированию войны против Украины
В документе планируют прописать принципы завершения войны, возможные сроки заключения мирного соглашения и сценарий временного прекращения огнявидео дня
Киев якобы также готовит свои предложения и должен прислать их в ответ
Россия работает над так называемым "меморандумом" об урегулировании войны против Украины. В этом документе планируют указать "возможные сроки" заключения мирного соглашения. Об этом заявила спикер МИД России Мария Захарова, которую цитирует российский Интерфакс.
По словам Захаровой, в "меморандуме" будут содержаться основные принципы завершения войны, возможные сроки заключения будущего мирного соглашения, а также сценарий временного прекращения огня.
"Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких, как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей", - сказала представитель российского МИД.
Захарова также заявила, что после завершения подготовки российского документа он будет официально передан Киеву. Она также утверждает, что "в Киеве якобы ведут аналогичную работу" и направят свои предложения Москве в ответ.
РФ готовит "меморандум" о прекращении огня - что известно
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 24 мая раскритиковал действия РФ, которая в течение недели готовила так называемый "меморандум" о прекращении огня. Глава государства заявил, что это - не более чем циничная игра на время и назвал такие действия издевательством над международным сообществом.
В ответ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва якобы готовит проект документа с условиями "урегулирования" войны. Его якобы планируют передать Киеву после проведения обмена пленными в формате "1000 на 1000".
Кроме этого, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев впоследствии заявил, что Россия в ближайшие дни планирует передать Украине свои предложения по завершению войны. По его словам, документ находится на финальной стадии подготовки.
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Кто такая Мария Захарова
Мария Захарова - директор Департамента информации и прессы МИД РФ.
Как центральная фигура правительственной пропаганды, она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.
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