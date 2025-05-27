Захарова утверждает, что "Киев также готовит свои предложения" и должен отправить их РФ.

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РФ готовит "меморандум" с ключевым сроком по войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, скриншот с YouTube

Что сказала Захарова:

Россия готовит "меморандум" по урегулированию войны против Украины

В документе планируют прописать принципы завершения войны, возможные сроки заключения мирного соглашения и сценарий временного прекращения огня видео дня

Киев якобы также готовит свои предложения и должен прислать их в ответ

Россия работает над так называемым "меморандумом" об урегулировании войны против Украины. В этом документе планируют указать "возможные сроки" заключения мирного соглашения. Об этом заявила спикер МИД России Мария Захарова, которую цитирует российский Интерфакс.

По словам Захаровой, в "меморандуме" будут содержаться основные принципы завершения войны, возможные сроки заключения будущего мирного соглашения, а также сценарий временного прекращения огня.

"Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких, как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей", - сказала представитель российского МИД.

Захарова также заявила, что после завершения подготовки российского документа он будет официально передан Киеву. Она также утверждает, что "в Киеве якобы ведут аналогичную работу" и направят свои предложения Москве в ответ.

РФ готовит "меморандум" о прекращении огня - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 24 мая раскритиковал действия РФ, которая в течение недели готовила так называемый "меморандум" о прекращении огня. Глава государства заявил, что это - не более чем циничная игра на время и назвал такие действия издевательством над международным сообществом.

В ответ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва якобы готовит проект документа с условиями "урегулирования" войны. Его якобы планируют передать Киеву после проведения обмена пленными в формате "1000 на 1000".

Кроме этого, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев впоследствии заявил, что Россия в ближайшие дни планирует передать Украине свои предложения по завершению войны. По его словам, документ находится на финальной стадии подготовки.

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Кто такая Мария Захарова Мария Захарова - директор Департамента информации и прессы МИД РФ. Как центральная фигура правительственной пропаганды, она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

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