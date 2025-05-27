'Бесконечный' запас: эксперт оценил, на сколько лет войны у РФ хватит денег

Дефицит бюджета и госдолг РФ ниже, чем у США, Турции или Бразилии, рассказал Дмитрий Некрасов.

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Сколько еще Россия может финансировать войну / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео на YouTube

Ключевые тезисы Некрасова:

Если военные расходы РФ останутся на нынешнем уровне, то они могут быть "бесконечными"

Если расходы вырастут втрое - резервов хватит еще на 5-15 лет

Текущие расходы РФ не ведут к финансовой катастрофе, но и не обеспечивают развития

Если военные расходы России останутся на нынешнем уровне, то этот запас "абсолютно бесконечен". Если же предположить, что расходы на оборону вырастут втрое, то резервов РФ может хватить еще на 5, 10 или 15 лет. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт Европейского центра анализа и стратегий Дмитрий Некрасов.

По его словам, дефицит бюджета и уровень госдолга РФ сейчас значительно ниже, чем во многих других странах, в частности США, Турции, Бразилии или Мексики. США, хотя и имеют значительно большие долги и дефицит, являются развитой экономикой со своими принципами. Но даже в случае среднеразвитых стран подобные финансовые показатели не считаются критическими.

"Мы знаем, что такие уровни военных расходов поддерживались десятилетиями, и военные расходы менее 10% ВВП нигде и никогда не становились угрозой для экономики. Наоборот, при этом их экономика росла", - рассказал Некрасов.

Эксперт отметил, что Израиль, который в течение трех десятилетий тратил на оборону до 19% ВВП и при этом демонстрировал среднегодовой рост ВВП на уровне 4%. Это доказывает, что большие оборонные расходы не обязательно тормозят развитие экономики - при определенных условиях они могут с ним сосуществовать.

"Это не случай России по другим причинам, не связанным с размером военных расходов. Однако сами по себе расходы в текущих объемах - точно не ведут к катастрофе. Но это точно никуда не ведет. А государственные финансы стран большой двадцатки находятся на одном из лучших уровней как раз благодаря тем особенностям, политике Путина по погашению всех довоенных долгов, созданию кучи фондов и двойного структурного профицита", - пояснил Некрасов.

Смотрите видео интервью Дмитрия Некрасова Главреду о состоянии российской экономики:

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Напомним, после отказа Путина на режим тишины, ЕС и Британия рассматривали жесткие экономические меры против России - в частности полное торговое эмбарго или высокие тарифы. Идея вдохновлена предложением сенатора США Линдси Грэма о 500% санкциях.

Уже 20 мая Евросоюз одобрил 17-й пакет санкций против РФ, направленный на почти 200 судов теневого флота, а также на борьбу с гибридными угрозами и нарушением прав человека. Великобритания в ответ на атаку дронами 18 мая ввела санкции против 100 объектов в военной, энергетической и финансовой сферах РФ.

Как сообщал Главред, крупные российские экспортеры, в частности "Русал" и "Газпромнефть", сократили объемы транспортировки продукции, сообщает Reuters. Из-за этого "Российские железные дороги" планируют уменьшить расходы на 32,5 млрд рублей и капитальные инвестиции - на 40%. В 2025 году перевозки упадут на 36,7 млн тонн от запланированного.

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Кто такой Дмитрий Некрасов Дмитрий Александрович Некрасов - российский экономист, политик и общественный деятель. Некрасов является соучредителем и директором Европейского Центра Анализа и Стратегий (CASE) - аналитического центра, специализирующегося на исследованиях постсоветских стран в ЕС и США. В своих публикациях он анализирует функционирование социальных систем, пенсионную реформу и вопросы государственного управления. Некрасов также ведет активную деятельность в социальных сетях и блогах, делясь своими взглядами на экономические и политические процессы в России и мире.

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