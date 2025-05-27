Поставки оружия оккупантам затруднены: партизаны совершили успешную диверсию в РФ

Был подожжен объект, расположенный неподалеку от города Ясногорск в Тульской области.

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Партизаны АТЕШ совершили диверсию на территории РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Кратко:

В Тульской области произошла диверсия на железной дороге

Партизаны подожгли объект на пути, ведущем в Курскую область

В результате затруднены поставки оружия для ВС РФ

Партизаны совершили диверсию на российской железной дороге. В результате пострадал критически важный участок железнодорожных путей, ведущий в Курскую область и по которому ВС РФ поставляет вооружение.

"АТЕШ успешно вывел из строя релейный шкаф на железнодорожном полотне в Тульской области", — говорится в Telegram-канале движения утром 27 мая.

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Партизаны движения подожгли объект, расположенный неподалеку от города Ясногорск в Тульской области России. Объект расположен на отрезке, ведущем в направлении Курской области. Там, по данным АТЕШ, сосредоточена военная группировка россиян.

По данным движения, диверсионная акция была тщательно спланирована.

Был подожжен релейный шкаф, который обеспечивал связь и управление стрелочными переводами / Фото: t.me/atesh_ua

Подожженный релейный шкаф обеспечивал связь и управление стрелочными переводами на критически важном участке пути.

"Без своевременной подачи питания автоматизированные системы не могут перенаправлять поезда, из-за чего движение грузовых поездов испытывает серьезные задержки", — отмечают партизаны.

Фото: t.me/atesh_ua

Главными целями таких атак, которые регулярно совершают партизаны, является замедление поставок военной техники и оружия на линии соприкосновения.

"Каждая отложенная цистерна с топливом, каждый сорванный эшелон с боеприпасами прямо влияет на боеспособность и снабжение российских войск", — утверждают партизаны движения АТЕШ.

Такие действия партизан затягивают переброску резервов и затрудняют организацию новых наступательных действий ВС РФ.

Как писал Главред, в российской Елабуге (Татарстан) вечером 25 мая прогремели взрывы. Как заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, дроны атаковали завод по производству дронов типа Шахед, которыми россияне ежедневно атакуют Украину.

Кроме того, под удар попало химическое предприятие в Ивановской области РФ.

В ночь на 23 мая в городе Елец Липецкой области беспилотники атаковали завод аккумуляторов. Возникли пожары.

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Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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