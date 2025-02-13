Военные расходы РФ поразили Европу: в СМИ раскрыли неожиданные суммы

Оборонные бюджеты всех европейских стран вместе в прошлом году выросли почти на 12%.

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Сколько РФ тратит на оборону / КолаЖ: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главные тезисы Financial Times:

Россия все еще способна покрывать большие расходы на войну

Увеличит ли НАТО оборонные расходы

Согласно данным исследования Международного института стратегических исследований известно, что в 2024 году общие расходы России на оборону выросли на 42% в реальном выражении и составили 13,1 триллиона рублей - это примерно 462 миллиарда долларов.

По прогнозам IISS, в этом году общие российские расходы на оборону, включая так называемые добровольные взносы региональных органов власти и компаний, вырастут на 13,7% и достигнут 15,6 трлн рублей, что эквивалентно 7,5% ВВП или почти 40% российских федеральных расходов. Хотя это наносит ущерб экономике РФ, как отмечают аналитики IISS, Россия все еще может покрывать расходы на войну, пишет Financial Times.

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Оборонные бюджеты всех европейских стран вместе, включая Великобританию и странами-членами ЕС, в прошлом году выросли почти на 12% и составили 457 миллиардов долларов, что на 5 миллиардов долларов меньше, чем расходы Москвы.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус не согласен с требованием нового президента США Дональда Трампа увеличить целевой показатель расходов стран НАТО на оборону до 5% ВВП.

Недавно генсек НАТО Марк Рютте призвал страну повысить расходы на оборону и увеличить производство оружия, объяснив свой призыв тем, что это лучший способ предотвратить войну.

Трамп еще во время предвыборной кампании сделал требование к союзникам по НАТО увеличить оборонные расходы одним из центральных аспектов своей риторики.

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