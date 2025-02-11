Разведка Британии назвала серьезную проблему России, которую не может решить Путин

В РФ ввели закон, который призван частично решить серьезную демографическую проблему старения.

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У Путина серьезные проблемы в России / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

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Путин подписал закон о запрете "пропаганды" чайлдфри

Какова ситуация в России

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что попытки Владимира Путина решить демографическую проблему вряд ли увенчаются успехом. Штрафы для сторонников "чайлдфри" не помогут.

Как отмечается в сводке разведки Британии, российский суд в Севастополе в незаконно аннексированном Крыму оштрафовал местную жительницу на 50 000 рублей (примерно 500 долларов) за предполагаемую пропаганду "чайлдфри".

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Независимое российское СМИ "Новая газета Европа" отмечает, что это первый случай вынесения такого штрафа в России или на территории Украины, незаконно аннексированной Россией.

Путин подписал закон о запрете "пропаганды", которая, как утверждается, распространяет "идеологию чайлдфри", в ноябре 2024 года.

Сообщается, что законодательство предусматривает штрафы в размере до 400 000 рублей (примерно 4000 долларов) для отдельных лиц и до 5 млн рублей (примерно 50 000 долларов) для организаций, объявленных виновными, что является дальнейшим расширением все более репрессивных полномочий российского государства.

По данным британской разведки, закон почти наверняка призван частично решить серьезную демографическую проблему старения и сокращения населения России. Это еще больше усугубляется эмиграцией примерно 1,3 млн россиян после вторжения в Украину, включая многих молодых и хорошо образованных, в сочетании со значительными российскими потерями.

"Демографические проблемы представляют собой долгосрочный структурный вызов для российского общества и российской экономики. Попытки российского руководства повысить рождаемость вряд ли остановят сокращение населения России в краткосрочной перспективе", - отмечают в Минобороны Британии.

Новости России

Напомним, как ранее сообщал Главред, что страна-агрессор Россия сформировала новый военный союз. Владимир Зеленский сообщил, что РФ сформировала военный альянс для противостояния странам Запада, Украине и особенно Соединенным Штатам Америки.

Георгий Тука назвал решающий фактор, который начнет развал России. Региональные кланы в РФ, почувствовав слабость федерального центра, попытаются укрепить свои позиции и избавиться от зависимости от Москвы. Это может запустить процесс распада России.

Стало известно, что Россия готова вести переговоры с Украиной. Представитель диктатора РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия считает Зеленского "нелегитимным" президентом, однако Москва все одного готова к диалогу с ним. Также он добавил, что наиболее заинтересованной в мирных переговорах должна быть именно Украина.

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