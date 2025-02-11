Что ждет Россию и режим Путина в ближайшие годы: появился прогноз

Основания для дестабилизации ситуации в России могут появиться в течение нескольких лет, предположил Георгий Тука.

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СССР в своем время пркратил существования как раз таки потому, что не выдержал гонки с США - Тука / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Что сказал Тука:

Дестабилизации ситуации в России ждать пока не стоит

Ситуация может измениться в течение 3-5 лет

Пока рано говорить о том, что есть основания для дестабилизации ситуации внутри России. Однако подобные предпосылки могут стать заметными в течение 3-5 лет, ведь и СССР в свое время рухнул под санкционным давлением США и по результатам гонки вооружений. Об этом заявил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука.

Во время чата на Главреде он рассказал о том, что сейчас нет оснований для дестабилизации обстановки внутри России.

"К сожалению, я таких оснований не вижу. Прежде всего я не вижу реальных механизмов, которые были бы способны в краткосрочной перспективе значительно ухудшить экономическое состояние "страны-бензоколонки". Довольно трудно представить себе реакцию человека, который ходит в туалет на улицу, на угрозу увеличения ставки центрального банка", - говорит Тука.

Смотрите чат на Главреде с Георгием Тукой:

В то же время, по его словам, некие основания для расшатывания обстановки могут появиться в течение 3-5 лет. И здесь можно вспомнить, как в свое время, соревнуясь с Штатами, рухнул Советский Союз.

"Впрочем, заметны определенные основания на перспективу 3-5 лет. Ведь и Советский Союз в свое время скончался именно из-за позиции США по санкционной политике и втягиванию больной экономики СССР в гонку вооружений. Сейчас уже говорят, что "звездные войны" Рейгана были блефом, прекрасно срежиссированным и разыгранным благодаря соответствующей информационной политике, американским спецслужбам, которые заставили советские спецслужбы поверить. Поскольку потенциальному противнику необходимо было реагировать на угрозу, ничего не оставалось, кроме как втягиваться в гонку вооружений. Исходя из того, что экономические потенциалы были просто несопоставимыми, это привело к распаду СССР. Ведь 80% экономики страны было вынуждено работать на ВПК – ни одна страна мира ни при каких обстоятельствах не выдержит такой нагрузки", - подчеркнул Георгий Тука.

Будет ли распад России – что эксперты говорят Главреду:

Как сообщал Главред, народный депутат Украины, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что развал РФ – вероятный сценарий. Но если его реализация будет неконтролируемой, появится риск ядерного терроризма.

История циклична, и Россия может повторить судьбу СССР, считает бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майором запаса СБУ Виктор Ягун. Как полагает аналитик, из-за внутренних противоречий РФ начнет трещать по швам.

Процесс распада РФ может начаться раньше, чем ожидалось, считает Георгий Тука. Развал российского государства могут запустить проблемы в экономике. При этом сложно сказать, в каком из регионов начнутся резонансные события.

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Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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