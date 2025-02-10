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Все начнется через 2-3 года: новый "реалистичный" прогноз о распаде РФ

Ангелина Подвысоцкая
10 февраля 2025, 19:03обновлено 10 февраля, 20:09
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Георгий Тука считает, что процесс распада Росси может начаться раньше, чем ожидалось.
Владимир Путин, Георгий Тука
Когда начнется распад РФ / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

Что говорит Георгий Тука:

  • Распад РФ является реалистичным процессом
  • Процесс распада РФ может начаться через 2-3 года

Процесс распада РФ может быть гораздо ближе, чем кажется. Он может начаться уже в течение ближайших 2-3 лет. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Луганской ВГА и замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука.

Он убежден, что процесс дезинтеграции России может ускорить соблюдение определенной позиции США, Великобритании, Франции, Германии, а также скорректированная позиция Китая.

"Это не означает, что сразу вместо одной России станет 38 "Россий", но процессы могут начаться. И пока никто не может спрогнозировать, где может вспыхнуть: одни говорят – в Чечне, другие – в Дагестане, третьи – на Дальнем Востоке и в Сибири", - говорит Тука.

При этом он считает, что подтолкнуть к этому могут не этнические противостояния, а экономические предпосылки.

"Там нет этнических противостояний – там чисто экономические предпосылки. Люди, которые живут от Москвы на расстоянии двух недель путешествия на поезде, хотят быть хозяевами своих ресурсов, решений и финансов. И далеко не всегда они соглашаются с тем, что немалую часть им приходится отдавать куда-то туда, в центр, откуда они ничего не получают. А главное – именно оттуда им пытаются диктовать условия поведения. Поэтому я считаю распад России абсолютно реалистичным сценарием. Но еще рано "бросать чепчики в воздух", - добавил он.

Смотрите видео с чатом Георгия Туки на Главреде:

Распад РФ - последние новости

Ранее Главред сообщал, в ЦПД рассказали о распаде РФ и назвали сроки. Контролируемое разделение РФ произойдет при двух важных условиях.

Также ранее бывший замглавы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун отмечал, что перемирие нужно прежде всего России. России прогнозируют коллапс - финансовый, энергетический, жилищно-коммунальный, который может свалиться на нее уже в середине 2025 года.

Напомним, Ягун отмечал, что Путина могут устранить одним из 3-х вариантов. С Путиным может повториться примерно такая же ситуация, как была со Сталиным, когда он в определенный момент решил провести чистку среди ближайшего окружения, считает генерал-майор СБУ.

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Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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