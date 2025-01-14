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"РФ уже на грани": перемирие нужно прежде всего России - генерал-майор запаса СБУ

Алёна Воронина
14 января 2025, 15:24
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России прогнозируют коллапс - финансовый, энергетический, жилищно-коммунальный, который может свалиться на нее уже в середине 2025 года.
'РФ уже на грани': перемирие нужно прежде всего России - генерал-майор запаса СБУ
Перемирие нужно прежде всего России, отмечает Ягун/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/yagunv, скрин

Основные тезисы Ягуна:

  • Украина переживет 2025-й год, а переживет ли его РФ, которая уже на грани - это вопрос
  • В перемирии прежде всего заинтересована Россия
  • России нужна передышка хотя бы на полгода-год, чтобы хотя бы провести ротацию

В перемирии прежде всего заинтересована страна-агрессор Россия. Ей нужна передышка хотя бы на полгода-год, чтобы хотя бы провести ротацию. Проблема РФ заключается в том, что у нее есть люди для войны, но нет времени на их подготовку.

Украина переживет 2025-й год и в финансовом смысле, и в военном плане. А вот переживет ли 2025-й Россия, которая уже на грани и которой прогнозируют в этом году коллапс - это вопрос. Такое мнение высказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун во время чата на Главреде.

Он отметил, что избранный президент США Дональд Трамп не может гарантировать, что в Украине произойдет прекращение огня и что оно не будет нарушаться. Но он может пригрозить Украине прекратить помощь. Однако, по словам Ягуна, наше государство сможет продержаться дальше даже после такого решения Трампа.

"Трамп никак не сможет это гарантировать. Но он может пригрозить Украине прекратить помощь. Ну, прекратит, то и что? 2025 год мы можем пройти гораздо лучше, чем 2024-й, даже без помощи Соединенных Штатов Америки. Нам будет тяжело и некомфортно, но накопленный нами запас прочности и сделанные наработки позволят нам держаться. К тому же помощь США уже заложена и поступает вопреки желанию Трампа. Трамп просто не может разорвать коммерческие контракты. Он сам является коммерсантом, поэтому прекрасно понимает, что, если контракт подписан и профинансирован, а теперь по нему должен быть произведен и передан товар, никто этот процесс не остановит", - отметил Ягун.

Он отметил, что Украина переживет 2025-й год и в финансовом смысле, и в военном плане. А вот переживет ли 2025-й Россия, которая уже на грани, - это вопрос, сказал генерал-майор.

"По разным оценкам, после июня 2025 года ее может ждать коллапс: финансовый, энергетический, жилищно-коммунальный (о нем в России просто пытаются скрыть информацию, но там огромная проблема с коммунальным хозяйством - неизвестно, кто кого замораживает)", - сказал он.

По словам Ягуна, прежде всего в перемирии заинтересована Россия. Ей нужна передышка хотя бы на полгода-год, чтобы хотя бы провести ротацию.

"Проблема России заключается в том, что у нее есть люди для войны, но нет времени на их подготовку, в частности, на подготовку хоть какого-то количества офицеров и проведение ротации. Потому что сейчас у россиян на фронте такой "винегрет" из зеков, наемников, добровольцев и т.д.! Фактически кадровой армии в России не осталось", - сказал Ягун.

Смотрите видео разговора с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Война в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что бои в Торецке продолжаются - в ВСУ опровергли информацию о захвате города. Украинские защитники делают все возможное, чтобы сдержать продвижение врага.

Напомним, украинские военные нанесли масштабные удары по РФ и поразили важный аэродром и химический завод врага. Последствия массированной атаки Украины на Россию оказались достаточно масштабными, Украина нанесла серьезный ущерб врагу.

Также ранее бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун поделился прогнозом, сколько может длиться война в Украине. Россия всегда будет пытаться сделать все, чтобы Украины не существовало.

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Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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