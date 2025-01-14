Снижение мобилизационного возраста: Зеленский ответил на заявления партнеров

Зеленский отметил, что перед увеличением численности армии нужно обеспечить имеющиеся войска достаточным количеством вооружения и техники.

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Зеленский ответил на призывы снизить мобилизационный возраст / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Зеленский:

Более 100 бригад на поле нуждаются в укомплектовании

Одной из ключевых проблем для Сил обороны остается нехватка техники

Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно предложений снизить мобилизационный возраст, которые поступают от представителей НАТО и других партнерских стран. Соответствующее заявление президент Украины сделал во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом, сообщает УНИАН.

Зеленский отметил, что не будет вдаваться в детали, но отметил, что в Украине более ста бригад находятся на фронте, и каждая из них ежедневно нуждается в укомплектовании.

видео дня

Президент подчеркнул, что одной из основных проблем остается нехватка необходимой техники.

"Техника - бронетехника, артиллерия, все, что нужно в каждой бригаде. Но у большого количества бригад оборудование постоянно выходит из строя или требует ремонта", - сказал он.

Он подчеркнул, что прежде чем рассматривать вопрос увеличения численности армии, нужно обеспечить имеющиеся подразделения достаточным количеством вооружения и технического оснащения.

"Человек должен быть защищен. Не просто защищен, а иметь соответствующее оружие и знания. Это то, чем наши партнеры должны насыщать украинскую армию", - говорит глава государства.

Президент подчеркнул, что поддержка союзников должна сосредотачиваться не только на увеличении численности армии, но и на ее технической модернизации.

Что предусматривает новый закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Снижение мобилизационного возраста в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине рассматривают возможность снижения мобилизационного возраста до 18-20 лет, и, по словам советника комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Назария Волянского, это решение могут принять в начале 2025 года. Волянский отметил, что такую инициативу уже длительное время обсуждают европейские и американские партнеры. По его словам, эти требования звучали еще с 2022 года, а сейчас, спустя три года, давление со стороны западных союзников только усиливается.

В то же время народный депутат и советник комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Федор Вениславский заявил, что вопрос снижения мобилизационного возраста пока не стоит на повестке дня. По его мнению, Украине сейчас в первую очередь нужно современное вооружение.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец выразил обеспокоенность, что привлечение к мобилизации молодежи от 18 лет может иметь серьезные последствия для страны. Он подчеркнул, что самой эффективной категорией для мобилизации являются мужчины среднего возраста.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

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