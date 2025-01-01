Снижение мобилизационного возраста в Украине: в ВР сказали, кого может коснуться

Только отдельные категории граждан в возрасте до 25 лет могут быть мобилизованы, говорит Федор Вениславский.

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В Верховной Раде прокомментировали вопрос мобилизации / колаж: Главред, фото: Верховна Рада, ua.depositphotos.com

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Отсутствуют инициативы в ВР по снижению мобилизационного возраста

Отдельные категории граждан до 25 лет могут быть мобилизованы

В Верховной Раде отсутствуют законодательные инициативы по снижению мобилизационного возраста, заявил народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Сейчас в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также в Верховной Раде в целом, отсутствуют проекты законов, которые бы предусматривали снижение мобилизационного возраста ниже 25 лет", - сказал он в эфире "Украинского радио".

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Нардеп уточнил, что только отдельные категории граждан в возрасте до 25 лет, которые прошли военную кафедру или срочную службу, могут быть мобилизованы. В то же время остальные граждане этого возраста привлекаются исключительно на добровольной основе.

/ фото: Главред

"Но это исключительная категория граждан Украины. Все остальные могут быть мобилизованы по добровольному согласию. И есть случаи, когда контракты заключают граждане Украины, которым 18, 20 лет и тому подобное. Поэтому никаких инициатив и на политическом уровне, и на уровне формализованном, имеется в виду законодательных инициатив в парламенте, по этому вопросу сегодня нет. Вероятность появления подобных законодательных инициатив в будущем очень низкая", - отметил он.

Собеседник говорит, что необходимо наносить асимметричный ответ агрессору, ведь Украина не может действовать симметрично, учитывая человеческий ресурс России.

По его словам, стратегия должна заключаться в использовании высокотехнологичного вооружения, способного наносить эффективные удары по военным объектам РФ. На сегодня ведутся переговоры об их предоставлении с западными партнерами.

"Поэтому для нас приоритет №1 - это получить инновационные образцы вооружения. И не случайно ... подкомитет, который я возглавляю, в прошлом году получил дополнение в названии "оборонных инноваций". Потому что я убежден, именно благодаря оборонным инновациям, которые демонстрируют свою эффективность на поле боя, мы можем наносить асимметричный ответ агрессору", - добавил Вениславский.

Напомним, ранее в Минобороны заговорили о демобилизации. Предполагается, что будут определены условия и порядок освобождения от службы.

Напомним, Главред писал, что депутаты готовят законопроект о демобилизации ограниченно годных военных, которые были мобилизованы в возрасте 18-25 лет. Однако на закрытом заседании Минобороны и Генштаба сообщили, что темпы мобилизации для увольнения со службы этой категории недостаточны.

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Кто такой Федор Вениславский? Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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