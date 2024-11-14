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В Минобороны заговорили о демобилизации: когда будет готов законопроект - СМИ

Анна Косик
14 ноября 2024, 16:59
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Предполагается, что будут определены условия и порядок освобождения от службы.
ВСУ, Костенко
Детали проекта пока не разглашаются / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, rada.gov.ua

Что сказал Костенко:

  • Законопроект будет готов в определенные сроки
  • Какие механизмы увольнения военных будут предусмотрены пока неизвестно

Министерство обороны Украины планирует до середины декабря этого года закончить работу над законопроектом о демобилизации. Об этом в комментарии УП рассказал секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам Комитет подал официальный запрос в Минобороны чтобы наработать определение порядка и условия увольнения со службы некоторых категорий военных в условиях действия военного положения в Украине.

видео дня

На днях в ВРУ получили ответ, что проект, согласно планам Министерства обороны, будет полностью готов к определенному парламентом сроку, то есть 18 декабря 2024 года.

мобилизация инфографика
Мобилизация / Инфографика: Главред

В то же время Костенко не прокомментировал деталей относительно возможных механизмов увольнения военнослужащих, ведь пока неизвестно, какие варианты рассматривают в Минобороны.

Демобилизация в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что депутаты готовят законопроект о демобилизации ограниченно годных военных, которые были мобилизованы в возрасте 18-25 лет. Однако на закрытом заседании Минобороны и Генштаба сообщили, что темпы мобилизации для увольнения со службы этой категории недостаточны.

Впоследствии, 13 ноября, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не поддержал законопроект №12147, который предусматривал возможность увольнения со службы ограниченно годных военнослужащих в возрасте до 25 лет.

Накануне народный депутат и член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснил, что требовать внесения законопроекта о демобилизации с установлением сроков службы в армии в нынешних условиях - это шаг, который может привести к потере государственности.

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Кто такой Роман Костенко

Роман Костенко - народный депутат Украины, Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

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