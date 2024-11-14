В Минобороны заговорили о демобилизации: когда будет готов законопроект - СМИ

Что сказал Костенко:
- Законопроект будет готов в определенные сроки
- Какие механизмы увольнения военных будут предусмотрены пока неизвестно
Министерство обороны Украины планирует до середины декабря этого года закончить работу над законопроектом о демобилизации. Об этом в комментарии УП рассказал секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
По его словам Комитет подал официальный запрос в Минобороны чтобы наработать определение порядка и условия увольнения со службы некоторых категорий военных в условиях действия военного положения в Украине.
На днях в ВРУ получили ответ, что проект, согласно планам Министерства обороны, будет полностью готов к определенному парламентом сроку, то есть 18 декабря 2024 года.
В то же время Костенко не прокомментировал деталей относительно возможных механизмов увольнения военнослужащих, ведь пока неизвестно, какие варианты рассматривают в Минобороны.
Демобилизация в Украине - что известно
Напомним, Главред писал, что депутаты готовят законопроект о демобилизации ограниченно годных военных, которые были мобилизованы в возрасте 18-25 лет. Однако на закрытом заседании Минобороны и Генштаба сообщили, что темпы мобилизации для увольнения со службы этой категории недостаточны.
Впоследствии, 13 ноября, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не поддержал законопроект №12147, который предусматривал возможность увольнения со службы ограниченно годных военнослужащих в возрасте до 25 лет.
Накануне народный депутат и член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснил, что требовать внесения законопроекта о демобилизации с установлением сроков службы в армии в нынешних условиях - это шаг, который может привести к потере государственности.
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Кто такой Роман Костенко
Роман Костенко - народный депутат Украины, Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.
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