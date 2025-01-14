РФ с лета создавала запас ракет и топлива: Коваленко об ударе по "Энгельсу"

Украина продолжает наносить сокрушительные удары по важным стратегическим объектам РФ, в частности этой ночью нефтебаза возле аэродрома "Энгельс" в очередной раз была под прицелом дронов. Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в эфире телемарафона прокомментировал атаку и ее важность.
По его словам, на нефтебазе возле аэродрома "Энгельс" хранится топливо для самолетов, которые терроризируют украинские города ракетными атаками.
"Все эти тушки, которые осуществляют боевые вылеты и дальнейшие обстрелы украинской территории - это все запас (на нефтебазе - ред.) именно для них. Соответственно РФ с лета готовила стратегию обстрелов украинской энергетики и инфраструктуры. Она рассчитана на всю зиму. Создавался запас ракет на аэродромах стратегической авиации, так и запас топлива как для учебных вылетов, так и для боевых", - рассказал Коваленко.видео дня
Он напомнил, что ранее уже был зафиксирован прилет по нефтебазе, и тогда пожар на объекте не могли ликвидировать 5 дней.
"Потушить это невозможно. Оно должно выгореть. Дальнейшее перебрасывание пламени на другие цистерны также может быть. Соответственно убытки будут оцениваться со спутников через несколько дней. Когда будет понятно сколько цистерн с горючим и сколько там хранилищ горючего сейчас горит.", - добавил он.
Он подчеркнул, что удар по НПЗ - существенный ущерб для российской логистики, в частности для российской авиации.
Взрывы в России - последние новости
Как писал Главред, в ночь на вторник, 14 января, Россию всколыхнула серия взрывов. Беспилотники снова атаковали Энгельс, где в течение 5 суток тушили пожар на НПЗ после атаки БпЛА. Также на заводе "Оргсинтез", который находится в Казани вспыхнул масштабный пожар.
Впоследствии 14-й отдельный полк БпАК сообщил о повторном поражении инфраструктуры военного аэродрома "Энгельс-2". Украинские военные поразили в частности нефтебазу "Кристалл", где снова произошло возгорание цистерн с редким авиационным топливом для бомбардировщиков Ту-160, которые вместе с Ту-95МС базируются на этом аэродроме и часто терроризируют мирное население Украины.
Также в Силах Беспилотных Систем сообщили о нанесении точного удара по Брянскому химическому заводу в городе Сельцо, который является стратегическим объектом военно-промышленного комплекса РФ.
Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал, что удары по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам заметно ослабляют врага, в частности снижается потенциал применения соответствующих авиационных средств.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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