РФ не сможет атаковать, как раньше: авиационный потенциал врага ослаб - Романенко

Что сказал Романенко:
- Удары по НПЗ ослабляют врага
- На аэродроме "Энгельс" россияне до сих пор не могут потушить пожар
- Враг вынужден использовать дальнюю, а не стратегическую авиацию
Украинские силы активизировали усилия для нанесения ударов вглубь страны-агрессора России, что отражается на возможностях российских оккупантов атаковать Украину.
Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. По его словам, заметно ослабляют врага удары по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам.
"Снижается потенциал применения соответствующих авиационных средств. В частности, мы знаем, вот в Энгельсе они не могут до сих пор потушить нефтебазу, а там складировалось топливо, например, для Ту-160, и, в принципе, топливо для стратегической авиации. Для них это больной вопрос, потому что они не выпускают больше, нет возможности", - пояснил он.
В такой ситуации оккупанты пытаются использовать бомбардировщики Ту-22М3, но проблема в том, что это дальняя авиация, но отнюдь не стратегическая. Таким образом последствия от ударов ВСУ по НПЗ и нефтебазам ощутимы для всех вооруженных сил РФ.
Удары Украины по нефтебазам и НПЗ России - что известно
Главред писал, что несколько дней назад в Татарстане загорелся российский нефтеперерабатывающий завод "Танеко". Инцидент произошел в городе Нижнекамск на фоне угрозы атаки БпЛА.
Напомним, в конце 2024 года в Смоленской области страны-агрессора России прогремели мощные взрывы. Выяснилось, что дроны атаковали нефтебазу в населенном пункте Ярцево.
Ранее также стало известно, что удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Новошахтинске Ростовской области, который нанесли Силы обороны Украины, вызвал серьезные трудности для вражеской армии.
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Кто такой Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.
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