РФ не сможет атаковать, как раньше: авиационный потенциал врага ослаб - Романенко

Успешные операции ВСУ по поражению объектов на территории РФ снизили потенциал врага по применению авиационных средств.

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Удары по НПЗ негативно отражаются на общей ситуации для всей армии РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/akovalenko1989, скрин с Maxar Technologies

Что сказал Романенко:

Удары по НПЗ ослабляют врага

На аэродроме "Энгельс" россияне до сих пор не могут потушить пожар

Враг вынужден использовать дальнюю, а не стратегическую авиацию

Украинские силы активизировали усилия для нанесения ударов вглубь страны-агрессора России, что отражается на возможностях российских оккупантов атаковать Украину.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. По его словам, заметно ослабляют врага удары по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам.

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"Снижается потенциал применения соответствующих авиационных средств. В частности, мы знаем, вот в Энгельсе они не могут до сих пор потушить нефтебазу, а там складировалось топливо, например, для Ту-160, и, в принципе, топливо для стратегической авиации. Для них это больной вопрос, потому что они не выпускают больше, нет возможности", - пояснил он.

В такой ситуации оккупанты пытаются использовать бомбардировщики Ту-22М3, но проблема в том, что это дальняя авиация, но отнюдь не стратегическая. Таким образом последствия от ударов ВСУ по НПЗ и нефтебазам ощутимы для всех вооруженных сил РФ.

Самолеты Ту, которыми обстреливают Украину / Инфографика: Главред

Удары Украины по нефтебазам и НПЗ России - что известно

Главред писал, что несколько дней назад в Татарстане загорелся российский нефтеперерабатывающий завод "Танеко". Инцидент произошел в городе Нижнекамск на фоне угрозы атаки БпЛА.

Напомним, в конце 2024 года в Смоленской области страны-агрессора России прогремели мощные взрывы. Выяснилось, что дроны атаковали нефтебазу в населенном пункте Ярцево.

Ранее также стало известно, что удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Новошахтинске Ростовской области, который нанесли Силы обороны Украины, вызвал серьезные трудности для вражеской армии.

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Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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