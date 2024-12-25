Подорвали военные возможности врага: детали удара ВСУ по важному объекту РФ

Украина нанесла не только экономический ущерб врагу, но и ослабила способность армии РФ продолжать боевые действия.

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ВСУ применяют успешную тактику ослабления логистики противника / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Что сказал Снегирев:

НПЗ в Новошахтинске производил топливо для оккупантов

Производство на заводе прекратили

Удары Украины вглубь РФ загоняют врага в тупик

Удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Новошахтинске Ростовской области, который нанесли Силы обороны Украины 19 декабря, вызвал серьезные трудности для вражеской армии.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военно-политический обозреватель Дмитрий Снегирев. По его словам, это в частности негативно повлияет на возможности перемещения оккупационных войск по линии фронта.

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"Новошахтинский НПЗ - это единственный нефтеперерабатывающий объект в регионе, который обеспечивал топливом Вооруженные силы Российской Федерации. Его мощности позволяют перерабатывать около 7,5 млн тонн нефти в год", - отметил он.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

После успешного удара ВСУ на НПЗ пришлось прекратить производство, что вызывает серьезные проблемы для обеспечения логистики и горюче-смазочными материалами оккупантов.

"Тактико-технические характеристики украинских беспилотников постоянно совершенствуются, а следовательно, и эффективность ударов по стратегическим целям на территории противника. Соответственно, это загоняет экономику Российской Федерации в тупик, когда НПЗ не могут перерабатывать то количество нефти и нефтепродуктов, которое необходимо для российской армии и социальных структур России", - добавил Снегирев.

Удары по нефтяным объектам России - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 11 декабря подразделениями Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины был нанесен удар по нефтебазе, что в Брянской области РФ.

Впоследствии, 19 декабря, силы и средства Военно-Морских Сил ВСУ и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по инфраструктуре и производственным мощностям АО "Новошахтинского завода нефтепродуктов", что в Ростовской области РФ.

Ранее также сообщалось об атаке дронов на нефтебазу в Орле. Данное предприятие является важным логистическим объектом для Российской Федерации, ведь поддерживало группировку российских войск сразу в нескольких областях.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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