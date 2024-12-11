В РФ масштабный пожар: ВСУ поразили нефтебазу врага в Брянской области - Генштаб

Основное:
- ВСУ поразили нефтебазу оккупантов в Брянской области
- На объекте вспыхнул пожар
- Это НП Россия использовала для обеспечения своей армии
В ночь на 11 декабря Силы обороны Украины поразили нефтебазу российских оккупантов. Атаку на объект официально подтвердили в Генштабе ВСУ.
По предварительным данным, после удара по нефтебазе возник пожар.
"В ночь на 11 декабря подразделениями Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесен удар по нефтебазе в Брянской области РФ", - говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ объяснили, НП "Брянск" - наливной пункт нефтепровода "Дружба", основной функцией которого является прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт.
Известно, что РФ активно использует этот наливной пункт для обеспечения своей армии.
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Напомним, в ночь на 11 декабря в Брянске раздавались мощные взрывы. Местные пропагандисты сообщили о том, что взрывы были связаны с работой ПВО из-за атаки беспилотников. Однако позже появились многочисленные видео и фото, на которых видно огромный столб огня и дыма.
Впоследствии в Минобороны РФ традиционно заявили, что за ночь средствами ПВО якобы было перехвачено и уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области. Кроме того, ночь с 10 на 11 декабря было громко и в российском Таганроге.
Как писал Главред, в ночь с 5 на 6 декабря СБУ провела уникальную спецоперацию Sea Baby в Керченском проливе. Морские дроны отработали по российским вертолетам, самолетам и катерам.
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Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
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