'Все готово к обстрелу': враг накопил ракеты для удара по Украине

Враг накопил огромный арсенал для нового обстрела Украины.

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РФ готова нанести ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

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РФ подготовила ресурс для нового удара по Украине

Захватчики накапливают ракеты и ударные беспилотники

Российские оккупанты, вероятно, накопили ресурс на аэродромах стратегической авиации для нового обстрела. Враг еще с лета готовился к ударам по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в комментарии для 24 Канала.

Он отметил, что у российских захватчиков все готово для обстрела Украины.

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"Когда я так говорю, то имею в виду ракеты Х-101, ракеты "Калибр", которые они, к сожалению, производят, - сказал Андрей Коваленко.

Руководитель ЦПД добавил, что в последние дни враг меньше атакует Украину ударными дронами, вероятно, захватчики их накапливают. Это делается для их интенсивного использования.

"С другой стороны, враг сейчас проводит информационную кампанию. Можем назвать ее "Орешник", потому что она связана с оружием, которое имеет Кремль, - отметил Коваленко.

Самолеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Российские оккупационные войска во вторник, 10 декабря, атаковали город Запорожье. Клиника разрушена. Расположенные неподалеку здания повреждены. По состоянию на сегодня известно о 6 погибших гражданах, 22 человека пострадали в результате удара в Запорожье.

Впоследствии президент Украины отреагировал на циничный обстрел оккупантами Запорожья. Он акцентировал на том, что такие удары еще раз доказывают необходимость усиления украинской системы ПВО. У мирового сообщества есть достаточно систем, чтобы укрепить Украину.

Как писал Главред, в пятницу, 6 декабря, российские оккупанты в очередной раз атаковали управляемой авиабомбой Запорожье. В результате вражеского удара вспыхнуло СТО, известно о погибших и раненых. По данным ОВА, в результате удара россиян в некоторых общинах области возникли проблемы с электроэнергией.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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