"Путин психанул и полетел "Орешник": эксперт раскрыл причину ракетного удара РФ

Применение РФ ракеты "Орешник" было чисто политической акцией, убежден Евгений Дикий.

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Владимир Путин отдал приказ на применение ракеты "Орешник" / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

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Ядерный шантаж Путина перестал работать

РФ напугали удары западным оружием

Разрешение Запада наносить удары по России напугало российского диктатора Владимира Путина, что стало одной из причина применения РФ ракеты "Орешник", заявил военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий.

"Этот "Орешник" был по нам, но не для нас. Это вообще была не военная акция, это была чисто политическая акция... Поскольку они (ракеты) летят на скорости звука, то понятно, что там, где они падают, то все пробивают. Это, как метеорит небольшой. И все. Они не детонируют, потому что там взрывчатки нет. Использовать экспериментальную ракету стоимостью 50 миллионов долларов для того, чтобы сделать шесть дыр в крыше "Южмаша", с военной точки зрения - это даже "не из пушки по воробьям". Это было о войне, но в политическом контексте", - подчеркнул он в интервью "Новинарне".

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Еще одной причиной стало то, что ядерный шантаж Путина перестал работать, убежден военный эксперт.

"Причем, это не просто шантаж, это именно блеф. На самом деле все прекрасно понимали, что он не применит ядерное оружие по многим причинам, начиная с того, что он сам не самоубийца. Этот человек очень любит свою жизнь. Между Путиным и его "красной кнопкой" и ракетой, которая вылетает из шахты, еще примерно десяток людей, и они все хотят жить. А в случае ядерной войны особенно военные россияне понимают, что у них нет шансов, она будет просто уничтожена одним ответным ударом", - сказал он.

Дикий также уверен в том, что, когда Запад перестал бояться ядерных угроз, Путину срочно нужно было попытаться вернуть этот страх.

"Сначала они надули щеки и подписали ядерную доктрину... Тогда он уже психанул, и полетел "Орешник". Он решил доказать, что действительно есть что-то способное действительно лететь и нести ядерку", - добавил он.

/ Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке. Она впервые была испытана в 2011 году, однако не поступила в серийное производство и обходится оккупантам намного дороже, чем ракеты других типов.

Если начинить баллистическую ракету средней дальности "Орешник" ядерным зарядом, то радиоактивное загрязнение будет размером с половину Днепропетровской области. В зависимости от направления ветра в момент взрыва радиоактивное загрязнение может понести и в Россию, и в Беларусь, и в Турцию, и в Европу. Такое мнение озвучил эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко.

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