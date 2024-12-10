'Атака будет серьезной': стала известна новая цель для удара 'Орешником' по Украине

Украина не может противостоять ракетам "Орешник", враг может применить ее во время массированного удара ракет и дронов по Украине, отмечает эксперт.

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Под угрозой могут оказаться западные регионы Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

РФ может применить ракету "Орешник" во время массированного удара по Украине

Целью удара могут стать западные регионы Украины, в частности Карпаты

Россия может снова использовать ракету "Орешник" в рамках массированной атаки, заявил летчик-испытатель и эксперт по авиации Александр Лиходид в эфире "Киев 24".

По его словам, риск остается, поскольку Путин, оказавшись в сложной ситуации, может прибегнуть к такому шагу, стремясь продемонстрировать силу перед инаугурацией Дональда Трампа.

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Лиходид подчеркнул, что вероятность использования "Орешника" в ходе массированного ракетно-дронового удара по Украине является высокой.

"Дальняя авиация, ракеты Х-101/555, потом "Шахеды". И когда это будет уже над Украиной, они сделают такую "собачью свадьбу" из этих ракет.... Если они будут пускать из "Капустиного Яра", а он мобильный, они могут его перевезти в любое место", - сказал Лиходид, передает УНИАН.

Лиходид обратил внимание, что россияне могут использовать эту ракету для ударов по западным регионам Украины. Он пояснил, что если Россия закроет воздушные маршруты гражданской авиации в западном направлении, в частности в Ростовской и Воронежской областях, это может свидетельствовать о подготовке запусков ракеты.

Эксперт также отметил, что маршрут ракеты может пролегать южнее Волгограда, через Морозовск, а дальше - между Луганском и Донецком, после чего она войдет в воздушное пространство Украины.

"И дальше куда она, на Киев пойдет, пойдет дальше туда на запад - я думаю, они, если будут применять, то они ее применят где-то там в Карпатах, потому что надо показать... Толку от этой ракеты не будет, заряда там нет... Ядерный они не рискнут", - пояснил эксперт.

По его мнению, "атака будет серьезной". Противостоять ракетам "Орешник" Украина не сможет. Нет у нас мер для перехвата такой ракеты.

"Они есть у американцев... И у израильтян. Продали Арабским Эмиратам, Японии, Саудовской Аравии и Южной Корее. Вот там эти установки есть", - резюмировал он.

Что известно о ракетах РС-26 "Рубеж" / Инфографика: Главред

Угроза удара "Орешником" по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия пытается активизировать производство ракет средней дальности, в частности типа "Орешник", которые уже использовались для удара по Днепру 21 ноября. Об этом заявил военный эксперт Валерий Рябых, директор по развитию компании Defense Express.

Военный аналитик и ветеран АТО Евгений Дикий отметил, что решение Запада разрешить удары по российской территории вызвало панику у Владимира Путина. Это, по словам аналитика, стало одним из факторов использования Россией ракет "Орешник".

Кроме того, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о наличии примерно трех десятков площадок для размещения этих ракет в Беларуси. Как сообщает агентство "Белта", сейчас выбирают позиции, которые обеспечат минимальное расстояние до потенциальных целей.

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