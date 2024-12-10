Ситуация для России может ухудшиться: чем закончится для Кремля 'потеря' Сирии

Врата Россией военно-морских баз на территории Сирии будет иметь решающие последствия в будущем, отмечает аналитик.

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Чем закончится для России катастрофа в Сирии / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Вкратце:

Трамп может вывести войска США из Сирии

Россия, вероятно, проведет переговоры с Турцией по выводу своих войск

Потеря Россией военных баз в Сирии станет значительным ударом по ее логистике в Африке

Основной причиной присутствия США в Сирии было сдерживание Ирана и России. Однако с изменением ситуации в регионе, влияние этих стран будет уменьшено, что делает пребывание американских войск в Сирии менее целесообразным. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса.

По его словам, вопрос о выводе войск поднимался и раньше, а нынешние события вместе с намерением Дональда Трампа реализовать этот шаг предоставляют дополнительные аргументы для такого решения.

"Фактически, если Трампа не убедят в необходимости оставить войска для поддержки курдов в противовес усиливающимся позициям Турции, миссия американских войск в Сирии может быть завершена", - указывает он.

Аналитик отмечает, что роль России в Сирии и последствия для нее сейчас выглядят ограниченными. РФ, вероятно, стремится договориться с Турцией о выводе остатков своих войск из региона. В контексте Украины это имеет определенное значение, ведь сейчас единственный активный военный конфликт, в котором задействована Россия, происходит именно здесь.

"Россия, безусловно, понесла репутационный удар, потому что потеряла контроль над Сирией, что может усложнить логистику для российских военных операций в Африке, особенно если будут потеряны военные базы", - добавляет эксперт.

Смотрите видео интервью Илии Кусы Главреду о последствиях ситуации в Сирии:

Илия Куса акцентирует внимание на том, что стратегические последствия для РФ будут зависеть от способности сохранить свои военные базы в Сирии.

"Если не удастся, это будет ударом по российской логистике в Африке, и им будет сложнее обеспечивать свои подразделения. Соответственно, все военные операции окажутся под угрозой, а невоенных и других проектов не будет. Россия будет вынуждена искать новые пути для сохранения своего влияния", - отмечает аналитик.

Если Россия потеряет доступ к последним военно-морским базам в этом регионе, это усложнит ее возможность влиять на Средиземное море в долгосрочной перспективе. Однако из-за войны в Украине такая потеря не станет решающим фактором для ее оборонительных и наступательных стратегий.

По мнению эксперта, для России лучшим сценарием в этой ситуации будет сохранение контроля над базами, что позволит минимизировать негативное влияние этих событий на ее геополитические позиции.

"После 2018 года политическое значение Сирии для России постепенно снижалось, и основной акцент сохранялся на военных базах", - резюмировал Илия Куса.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, точная численность российских военных, находившихся в Сирии, остается неизвестной. Как предполагает военный эксперт Иван Ступак, это может быть несколько тысяч. По его словам, существуют опасения, что Россия может перебросить часть своих авиационных сил из Сирии в Украину, однако о масштабах таких перемещений пока нет достоверных данных.

Американский Институт изучения войны отмечает, что падение режима сирийского диктатора Башара Асада стало стратегическим политическим поражением для Кремля.

В свою очередь, Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, подчеркнул, что крах режима Асада привел к потере Россией влияния на Ближнем Востоке, в том числе ключевых логистических баз в регионе.

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Кто такой Илья Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего". По образованию Илья - аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока. Владеет английским и арабским языками. Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

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