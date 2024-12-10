РФ перебросит авиацию из Сирии на войну против Украины: эксперт предупредил об угрозе

Основную часть авиации, находящейся в Сирии, составляют истребители-бомбардировщики Су-34.

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РФ перебросит авиацию из Сирии / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

РФ перебросит свою авиацию из Сирии на войну против Украины

Основную часть авиации составляют истребители Су-34

Турция не пропустит корабли РФ через Босфорский пролив

Ситуация в Сирии имеет несколько негативное влияние на Украину, поскольку россияне могут перенаправить свою авиацию из этой страны на украинский фронт. Об этом заявил военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV.

По словам эксперта, самолеты из Сирии, РФ перебросит в ближайшее время

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"Они (россияне - ред.) перебросят их на украинский фронт. Это очевидные вещи. Это будут подготовленные экипажи. Это будет подготовленный технический состав", - сообщил Жирохов.

Эксперт подчеркнул, что основную часть авиации составляют истребители-бомбардировщики Су-34.

Кроме этого, Жирохов считает, что Турция не пропустит корабли РФ через Босфорский пролив. Также пока неизвестно, смогут ли корабли пройти в районе Гибралтара.

"Но в любом случае, если они пропустят, то корабли пойдут уже на северный флот. То есть, они непосредственно на события на нашем фронте никаким образом не будут влиять. А вот самолеты и вертолеты, это, к сожалению, неприятная история", - добавил эксперт.

Что известно об истребителе СУ-34? / Инфографика: Главред

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Как писал Главред, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что режим Башара Асада в Сирии потерпел крах, что привело к потере Россией ключевого влияния на Ближнем Востоке, в частности логистических баз в регионе.

Впоследствии Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что российские войска начали массово покидать Сирию, эвакуируя корабли с базы в Тартусе и перебрасывая остатки вооружения самолетами из Хмеймима. Быстрое падение режима Башара Асада сопровождается хаотичным бегством российского контингента с территории страны.

В то же время военный эксперт Иван Ступак заявил, что сейчас действительно есть опасения, что РФ может перебросить из Сирии в Украину свои авиакомпоненты. Однако о количестве этих войск точно не известно. Он добавляет, что те россияне, которые были в Сирии работали в основном с воздуха. Это пилоты, ведь по известной информации Сирия имела 20 самолетов и где-то 10 вертолетов.

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Кто такой Михаил Жирохов? Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольске Донецкой области. Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах. Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

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