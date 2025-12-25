Воюющая Украина готовится к выборам: Корниенко анонсировал заседание рабочей группы

Первое заседание рабочей группы по вопросам подготовки выборов пройдет 26 декабря.

Корниенко анонсировал заседание рабочей группы по выборам / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/oskorniyenko

В состав рабочей группы привлечено около 60 человек

Первое заседание будет состоять из двух больших блоков

Первое заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений по вопросу организации и проведения выборов во время военного положения состоится в пятницу, 26 декабря. Об этом сообщил глава рабочей группы, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, пишет Интерфакс-Украина.

"Завтра в 13.00 запланировано первое онлайн заседание рабочей группы по вопросам подготовки выборов, референдумов во время военного положения и в послевоенный период. Сейчас в состав рабочей группы уже привлечено около 60 человек. Также возможно будут участвовать люди без статуса члена рабочей группы, но с возможностью участвовать", - рассказал он.

Корниенко поделился, что в рабочей группе есть по два представителя от всех фракций и групп парламента, а также до 10 человек от ключевых общественных организаций и представители органов исполнительной власти и силовых структур.

"Уровень представительства разный - в основном это заместители руководителей профильных департаментов, от МИД, например, государственный секретарь. В группе 5 членов Центральной избирательной комиссии во главе с председателем. Есть представители секретариатов и ЦИК, и аппарата Верховной Рады для того, чтобы фиксировать техническую составляющую", - добавил первый вице-спикер парламента.

По его словам, первое заседание будет состоять из двух больших блоков.

"Первый блок - это организационный. Мы поговорим, как мы будем работать дальше. У меня есть идея, в частности, объединиться в тематические подгруппы и в них провести более профессиональные технические обсуждения, а потом на большой группе это все уже обсуждать, финализировать", - рассказал Корниенко.

По словам вице-спикера Верховной Рады, во время второго блока члены рабочей группы заслушают выступление Центральной избирательной комиссии.

"Члены ЦИК подготовят такую обзорную презентацию, где поднимут все те проблемы, которые есть и в выборах во время военного положения, и в послевоенных выборах... И дальше мы просто обменяемся мнениями относительно того, какие из этих проблем и как можно решать, куда надо двигаться... Ну да, примерно два часа мы поработаем", - сказал он.

По словам Корниенко, заседание рабочей группы будет транслироваться онлайн в социальных сетях и в Youtube.

Возможно ли во время войны провести выборы в Украине

Глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель в интервью Главреду рассказал, что теоретически Украина может провести выборы во время войны, однако ключевым вопросом остается их общественная легитимность, безопасность и способность государства обеспечить справедливый и полноценный избирательный процесс.

По его словам, действующее законодательство не устанавливает минимального порога явки избирателей. В теории выборы могут быть признаны состоявшимися и легитимными, даже если проголосует лишь один человек из многомиллионного населения страны.

"Но вопрос не только в юридической, но и в общественной легитимности, поскольку Россия обстрелами, терактами и другими действиями может существенно влиять на явку в отдельных регионах. Добавьте к этому невозможность голосования миллионов граждан за рубежом - и вопрос общественного восприятия результатов и избирательной кампании становится критическим", - указал он.

Выборы в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что страна готова проводить выборы даже в военное время. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отмечает, что для этого необходимо решить три ключевых аспекта.

Напомним, Зеленский поручил народным депутатам подготовить законопроект, который бы предусматривал возможность проведения выборов в условиях военного положения.

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина не допустит никакого влияния со стороны российского руководства на потенциальные избирательные процессы.

Он подчеркнул, что решение по организации выборов будут приниматься исключительно с учетом ситуации с безопасностью и действующих правовых механизмов. По словам президента, страна-агрессор Россия и Путин не имеют и не будут иметь никакого контроля над украинским избирательным процессом.

О персоне: Александр Корниенко Александр Сергеевич Корниенко (род. 12 мая 1984, Киев) - украинский политик от партии "Слуга Народа", общественный деятель по неформальному образованию. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины с 19 октября 2021 года. 17 декабря 2025 года назначен новым председателем партии "Слуга народа".

