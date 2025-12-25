Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Воюющая Украина готовится к выборам: Корниенко анонсировал заседание рабочей группы

Виталий Кирсанов
25 декабря 2025, 23:44
40
Первое заседание рабочей группы по вопросам подготовки выборов пройдет 26 декабря.
Корниенко анонсировал заседание рабочей группы по выборам
Корниенко анонсировал заседание рабочей группы по выборам / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/oskorniyenko

Кратко:

  • В состав рабочей группы привлечено около 60 человек
  • Первое заседание будет состоять из двух больших блоков

Первое заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений по вопросу организации и проведения выборов во время военного положения состоится в пятницу, 26 декабря. Об этом сообщил глава рабочей группы, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, пишет Интерфакс-Украина.

"Завтра в 13.00 запланировано первое онлайн заседание рабочей группы по вопросам подготовки выборов, референдумов во время военного положения и в послевоенный период. Сейчас в состав рабочей группы уже привлечено около 60 человек. Также возможно будут участвовать люди без статуса члена рабочей группы, но с возможностью участвовать", - рассказал он.

видео дня

Корниенко поделился, что в рабочей группе есть по два представителя от всех фракций и групп парламента, а также до 10 человек от ключевых общественных организаций и представители органов исполнительной власти и силовых структур.

"Уровень представительства разный - в основном это заместители руководителей профильных департаментов, от МИД, например, государственный секретарь. В группе 5 членов Центральной избирательной комиссии во главе с председателем. Есть представители секретариатов и ЦИК, и аппарата Верховной Рады для того, чтобы фиксировать техническую составляющую", - добавил первый вице-спикер парламента.

По его словам, первое заседание будет состоять из двух больших блоков.

"Первый блок - это организационный. Мы поговорим, как мы будем работать дальше. У меня есть идея, в частности, объединиться в тематические подгруппы и в них провести более профессиональные технические обсуждения, а потом на большой группе это все уже обсуждать, финализировать", - рассказал Корниенко.

По словам вице-спикера Верховной Рады, во время второго блока члены рабочей группы заслушают выступление Центральной избирательной комиссии.

"Члены ЦИК подготовят такую обзорную презентацию, где поднимут все те проблемы, которые есть и в выборах во время военного положения, и в послевоенных выборах... И дальше мы просто обменяемся мнениями относительно того, какие из этих проблем и как можно решать, куда надо двигаться... Ну да, примерно два часа мы поработаем", - сказал он.

По словам Корниенко, заседание рабочей группы будет транслироваться онлайн в социальных сетях и в Youtube.

Возможно ли во время войны провести выборы в Украине

Глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель в интервью Главреду рассказал, что теоретически Украина может провести выборы во время войны, однако ключевым вопросом остается их общественная легитимность, безопасность и способность государства обеспечить справедливый и полноценный избирательный процесс.

По его словам, действующее законодательство не устанавливает минимального порога явки избирателей. В теории выборы могут быть признаны состоявшимися и легитимными, даже если проголосует лишь один человек из многомиллионного населения страны.

"Но вопрос не только в юридической, но и в общественной легитимности, поскольку Россия обстрелами, терактами и другими действиями может существенно влиять на явку в отдельных регионах. Добавьте к этому невозможность голосования миллионов граждан за рубежом - и вопрос общественного восприятия результатов и избирательной кампании становится критическим", - указал он.

Выборы в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что страна готова проводить выборы даже в военное время. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отмечает, что для этого необходимо решить три ключевых аспекта.

Напомним, Зеленский поручил народным депутатам подготовить законопроект, который бы предусматривал возможность проведения выборов в условиях военного положения.

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина не допустит никакого влияния со стороны российского руководства на потенциальные избирательные процессы.

Он подчеркнул, что решение по организации выборов будут приниматься исключительно с учетом ситуации с безопасностью и действующих правовых механизмов. По словам президента, страна-агрессор Россия и Путин не имеют и не будут иметь никакого контроля над украинским избирательным процессом.

Читайте также:

О персоне: Александр Корниенко

Александр Сергеевич Корниенко (род. 12 мая 1984, Киев) - украинский политик от партии "Слуга Народа", общественный деятель по неформальному образованию. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины с 19 октября 2021 года. 17 декабря 2025 года назначен новым председателем партии "Слуга народа".

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    Верховная Рада местные выборы в Украине ЦИК президентские выборы в Украине выборы в Украине Александр Корниенко
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Воюющая Украина готовится к выборам: Корниенко анонсировал заседание рабочей группы

    Воюющая Украина готовится к выборам: Корниенко анонсировал заседание рабочей группы

    23:44Украина
    Существует вероятность нового удара по Украине ночью - детали

    Существует вероятность нового удара по Украине ночью - детали

    22:58Война
    Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницу

    Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницу

    21:17Энергетика
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Китайский гороскоп на завтра 26 декабря: Змеям - испытания, Обезьянам - потери

    Китайский гороскоп на завтра 26 декабря: Змеям - испытания, Обезьянам - потери

    Умерла звезда "Москва слезам не верит" Вера Алентова

    Умерла звезда "Москва слезам не верит" Вера Алентова

    После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

    После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

    "Очень болезненный опыт": из-за чего беженка из Украины попала в скандал в Британии

    "Очень болезненный опыт": из-за чего беженка из Украины попала в скандал в Британии

    Радость и достаток свалятся на голову трем знакам зодиака - кто они

    Радость и достаток свалятся на голову трем знакам зодиака - кто они

    Последние новости

    23:44

    Воюющая Украина готовится к выборам: Корниенко анонсировал заседание рабочей группы

    23:13

    Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

    22:58

    Существует вероятность нового удара по Украине ночью - детали

    22:26

    Муженко, который обиделся за "бумажных генералов", сам принимал много спорных решений - замкомандира 3 армейского корпуса

    22:16

    Гороскоп на завтра 26 декабря: Девам - феерический день, Тельцам - недоразумения

    Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому ГодуУкраину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году
    22:02

    Божественная душа: люди, родившиеся в эти месяцы, связаны с высшими силами

    22:01

    "Очень болезненный опыт": из-за чего беженка из Украины попала в скандал в Британии

    21:57

    Дочь Веры Брежневой удивила откровенной фотосессией

    21:21

    Ловушка "мирного плана" Трампамнение

    Реклама
    21:17

    Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницуФото

    20:33

    Гибрид, которому не страшны большие пробеги: эксперты назвали самую "неубиваемую" модель

    20:03

    Зеленский поговорил с командой Трампа: Есть хорошие идеи для длительного мираВидео

    19:26

    Бесплатное метро в Киеве: повторит ли столица опыт Харькова в 2026 году

    19:16

    Дочь Кейт Миддлтон удивила своим талантом публичноВидео

    19:14

    В Днепропетровской области деоккупировали 5 сел - 225 ОШПВидео

    18:27

    Пока Россия продвигается, Украина ищет надежду вне фронта - The Guardian

    18:04

    В Днепре мужчина подрезал ножом ТЦК-шников: произошла стрельбаВидео

    17:50

    "Ущербным мужикам": жена предателя Джигана обберет его до нитки после развода

    17:28

    Если накопили 40 лет стажа: на какую пенсию и надбавки можно рассчитывать

    17:11

    РФ отклонит мирный план, но будет продолжать переговоры: в NYT назвали цели Кремля

    Реклама
    16:34

    "Открыл мне любовь": Денисенко сделала откровенное признание о партнере на "Танцах"

    16:28

    Что ждет доллар и евро в 2026 году: прогноз банкира на первые дни января

    16:20

    26 декабря - какой праздник: от кого особый грех отворачиваться в этот день

    16:04

    Наталка Денисенко показала свою маму и поразила поклонников ее видом

    15:25

    Украину атакует сильный снегопад: названа дата опасной погоды

    15:03

    Генштаб сообщил о поражении ряда стратегических объектов в РФ: о каких целях идет речь

    14:42

    "К тому маразму": Олег Винник накинулся на журналистов после своей выходки

    14:29

    Без капли майонеза: рецепт шикарного салата на Новый год

    14:13

    Лучшие мультфильмы для новогоднего настроения: топ-7 мультиков для уютных посиделок

    13:40

    Умерла звезда "Москва слезам не верит" Вера Алентова

    13:35

    "Знакомьтесь с Софийкой": Анна Кошмал впервые показала дочь

    13:34

    "Не могу себе соврать": Елена Тополя заговорила о примирении с Тарасом Тополей

    13:33

    Россияне атаковали Чернигов на Рождество: дрон попал в многоэтажку

    13:17

    "Дымовая завеса" вместо мира: эксперт объяснил, что стоит за "пунктами Зеленского"

    12:47

    Имитация процесса: почему нынешние переговоры не могут привести к миру

    12:36

    Джамала спела "Щедрик" под аккомпанемент своего сына: теплое видеоВидео

    12:25

    После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

    12:03

    "Полный набор": дочь Скрябина рассекретила свой диагноз

    12:00

    Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары

    11:58

    Китаю выгодна война в Украине: эксперт объяснил, когда Пекин изменит позицию

    Реклама
    11:34

    Украину сковали сильные морозы: возможны ли более длительные отключения света

    11:29

    Китайский гороскоп на завтра 26 декабря: Змеям - испытания, Обезьянам - потери

    10:35

    Украинцам начислят 2 000 грн на медицинское обследование: кто может получить деньги

    10:32

    Чем растопить лед без соли: развенчан миф о кофейной гуще

    09:18

    РФ атаковала Украину в Рождественскую ночь: фиксируют перебои с водой и светомФото

    09:02

    "Тихая ночь? Не в мою смену!": Селин Дион в костюме Гринча насмешила Сеть

    08:57

    Выплаты на детей по-новому: кому и сколько будут платить в 2026 году

    08:25

    Трамп на Рождество вспомнил об Украине: что он сказал

    08:11

    Денисенко в темноте с кутей, Павлики с песнями: как украинские звезды отмечают Рождество

    08:10

    20 пунктов Зеленского: Украина отказывается от границ 1991 года и кофе в Ялте?мнение

    Новости Украины
    Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
    Рецепты
    НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
    Новый год 2026
    Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
    Интересное
    Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
    Поздравления
    С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
    Новости шоу бизнеса
    Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
    Культура
    Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

    ©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять