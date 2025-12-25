Бесплатное метро в Киеве: повторит ли столица опыт Харькова в 2026 году

В Харькове с начала полномасштабного вторжения России проезд в метро бесплатный.

https://glavred.info/ukraine/besplatnoe-metro-v-kieve-povtorit-li-stolica-opyt-harkova-v-2026-godu-10727078.html Ссылка скопирована

Станет ли бесплатным метро Киева в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из новости:

видео дня

Граждане создали петицию о бесплатном проезде в метро Киева на время военного положения

Инициатива призвана поддержать уязвимые категории населения

Петиция имеет 60 дней для сбора голосов

На официальном сайте КГГА появилась петиция №13967, зарегистрированная 16 декабря 2025 года, которая призывает власти ввести бесплатный проезд в Киевском метрополитене на время военного положения. Документ уже подписали сотни граждан, пишет Новини.LIVE.

Аргументы в пользу решения

Авторы петиции отмечают, что бесплатный проезд:

станет поддержкой для уязвимых групп населения - внутренне перемещенных лиц, пенсионеров, студентов и тех, чьи доходы снизились из-за войны;

облегчит доступ к работе для работников с минимальной зарплатой, что может положительно повлиять на производительность города;

позволит сократить расходы на обслуживание турникетов, системы валидации и инкассацию, а сэкономленные средства направить на безопасность и критические ремонты.

Пример Харькова

Заявители ссылаются на опыт Харькова, где с начала полномасштабного вторжения метро работает бесплатно. Там отказ от сбора оплаты помог оптимизировать расходы и сосредоточиться на безопасности и содержании инфраструктуры.

Дальнейшие шаги

У петиции есть 60 дней, чтобы собрать необходимое количество голосов. Если ее поддержат киевляне, документ рассмотрит профильный комитет и передаст в Кабмин или местные власти. Окончательное решение о введении бесплатного проезда будет принимать Киевсовет.

Киевский метрополитен - последние новости

Как отмечал Главред, в случае новых массированных атак России на энергетическую инфраструктуру Украина может столкнуться с полной остановкой работы электротранспорта. Под угрозой оказываются не только трамваи и троллейбусы, но и метрополитен в Киеве

В метрополитене Киева разрешено перевозить рождественские елки, однако за некоторые деревья придется внести дополнительную плату и обеспечить упаковку. О том, как безопасно транспортировать новогоднюю елку в подземке, рассказали в столичном метрополитене.

Ранее в киевском метро разгорелся скандал вокруг бездомной собаки по кличке Миша. Животное, которое много лет находило укрытие от обстрелов на станции "Теремки", перестали пускать внутрь после жалобы одной из пассажирок.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Новости.LIVE Новости.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network". До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева. Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице: уважение к читателю и его право на правду

объективность и беспристрастность

полнота и всесторонний анализ информации

простота и доступность

отсутствие скрытой рекламы

уникальность и оперативность

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред