Как назывались первые станции метро в Киеве: ответ удивит многих

То, как переименовали станции метро в Киеве, вошло в историю.

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Как раньше назывались станции метро Киев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какие станции метро первыми построили в Киеве

Как раньше называлась станция Театральная

Киевское метро - важная транспортная артерия столицы, которая к тому же отражала исторические изменения в столице. На протяжении десятилетий станции неоднократно меняли свои названия в связи с политическими, культурными и историческими событиями.

Главред узнал, как раньше назывались станции метро Киева. Согласно данным из открытых источников, метрополитен в Киеве был открыт 6 ноября 1960 года, и именно тогда появились первые пять станций: "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр".

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Если говорить о том, какая самая старая станция метро в Киеве, то это "Арсенальная". Кстати, она не только входила в состав первой очереди метро, но и считается самой глубокой станцией метро в мире.

С годами метрополитен Киева разросся до 52 станций с тремя подземными узлами пересадки в центре города. С развитием метро некоторые станции переименовывали.

Например, станция "Петровка" в 2018 году стала "Почайна", "Минская" в 2023 переименована в "Варшавская", а "Героев Днепра" осталась без изменений, несмотря на обсуждение.

Но большинство жителей города еще помнят эти старые названия, в отличие от того, как раньше называлась станция метро Театральная в Киеве. До 1992 года она называлась "Ленинская". Ее переименовали после обретения Украиной независимости, что стало частью общей тенденции декоммунизации.

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Что известно о киевском метрополитене Киевский метрополитен - скоростная внеуличная, преимущественно подземная, транспортная система Киева. Действуют три линии, эксплуатационная длина которых составляет 69,648 км, 52 станции с тремя подземными узлами пересадки в центре города. Все линии электрифицированы постоянным напряжением 825 В, на них работают 5-вагонные электропоезда длиной примерно 100 м. Метрополитен открыт для пассажиров ежедневно с 05:30 до 23:00, и круглосуточно функционирует как укрытие во время воздушной тревоги, пишет Википедия.

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