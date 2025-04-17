Как назывались первые станции метро в Киеве: ответ удивит многих

Вы узнаете:
- Какие станции метро первыми построили в Киеве
- Как раньше называлась станция Театральная
Киевское метро - важная транспортная артерия столицы, которая к тому же отражала исторические изменения в столице. На протяжении десятилетий станции неоднократно меняли свои названия в связи с политическими, культурными и историческими событиями.
Главред узнал, как раньше назывались станции метро Киева. Согласно данным из открытых источников, метрополитен в Киеве был открыт 6 ноября 1960 года, и именно тогда появились первые пять станций: "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр".
Если говорить о том, какая самая старая станция метро в Киеве, то это "Арсенальная". Кстати, она не только входила в состав первой очереди метро, но и считается самой глубокой станцией метро в мире.
С годами метрополитен Киева разросся до 52 станций с тремя подземными узлами пересадки в центре города. С развитием метро некоторые станции переименовывали.
Например, станция "Петровка" в 2018 году стала "Почайна", "Минская" в 2023 переименована в "Варшавская", а "Героев Днепра" осталась без изменений, несмотря на обсуждение.
Но большинство жителей города еще помнят эти старые названия, в отличие от того, как раньше называлась станция метро Театральная в Киеве. До 1992 года она называлась "Ленинская". Ее переименовали после обретения Украиной независимости, что стало частью общей тенденции декоммунизации.
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Что известно о киевском метрополитене
Киевский метрополитен - скоростная внеуличная, преимущественно подземная, транспортная система Киева. Действуют три линии, эксплуатационная длина которых составляет 69,648 км, 52 станции с тремя подземными узлами пересадки в центре города. Все линии электрифицированы постоянным напряжением 825 В, на них работают 5-вагонные электропоезда длиной примерно 100 м. Метрополитен открыт для пассажиров ежедневно с 05:30 до 23:00, и круглосуточно функционирует как укрытие во время воздушной тревоги, пишет Википедия.
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