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Дорофеева оказалась в постели с бывшим: видео попало в сеть

Алена Кюпели
5 июля 2025, 17:50обновлено 5 июля, 18:24
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Певица Надя Дорофеева опубликовала видео, на котором все врем появляется Позитив.
Дорофеева и Позитив готовят интригу
Дорофеева и Позитив готовят интригу / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

  • Кто и зачем появился на видео Нади Дорофеевой
  • Что сама певица написала по поводу появления бывшего коллеги

Украинская певица Надя Дорофеева, которая на днях отпраздновала бумажную свадьбу - два года в официальном браке - с ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным, оказалась в постели своего бывшего коллеги по дуэту - Позитива.

Соответствующим видео звезда поделилась на своей странице в Instagram.

видео дня

На видео, которое опубликовала звезда, Позитив появляется в повседневной жизни певицы. В частности, она "видит" его в своей постели, в холодильнике, на встрече с подругами и даже просто на улице.

"Вы тоже его видите", - удивляется певица.

К слову, поклонники бывшего дуэта "Время и стекло" заподозрили, что парочка решила воссоединиться в очередном творческом порыве. Между тем, артисты пока держат интригу и не раскрывают всех карт.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, украинская популярная певица Надя Дорофеева, которая замужем за украинским ресторатором Мишей Кацуриным, рассказала, что планирует стать мамой.

инфографика Надя Дорофеева
инфографика Надя Дорофеева / инфографика: Главред

Также она сообщила, что ее с Кацуриным семья стала больше. Надя и Миша завели общего питомца. Это очаровательный хомяк, которому дали "вкусное" имя Чурчхелла.

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Кто такая Надя Дорофеева?

Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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