Почему выражение "выживают сильнейшие" - ошибочно

Выживают сильнейшие - распространенный миф об эволюции. На самом деле выражение не объясняет естественный отбор, а искажает его суть.

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Действительно ли выживают сильнейшие? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Действительно ли выживают сильнейшие

Как работает естественный отбор

Эволюция - это не сила, а приспособление

Фраза о том, что "выживают сильнейшие" часто воспринимается как главный принцип эволюции, однако она является неточной и даже ошибочной. Чарльз Дарвин, автор теории естественного отбора, не использовал именно такую формулировку. Его идея заключалась совсем в другом: в процессе эволюции выживают и передают свои гены те организмы, которые лучше всего приспособлены к окружающей среде. Главред расскажет подробнее.

Не конкуренция, а приспособление

В современном понимании сила - это лишь один из факторов, и она вовсе не гарантирует выживание. Например, слоны - большие и сильные животные, однако это не означает, что они приспособлены лучше других. А вот маленькие насекомые, бактерии или даже растения, которые совсем не имеют физической силы, могут выживать и размножаться очень эффективно.

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Примеры из природы опровергают популярные мифы

На YouTube-канале "Интересная наука" демонстрируются примеры из природы. В популяции жирафов когда-то считали, что длинная шея - это преимущество в борьбе за самку или пищу. Однако более поздние исследования доказали, что длина шеи помогает лучше доставать листья с высоких деревьев, то есть это приспособление к условиям питания, а не результат конкуренции. Также было доказано, что во многих случаях именно сотрудничество, а не агрессия, позволяет виду повысить свои шансы на выживание. Например, муравьи или пчелы работают вместе - и именно это делает их колонии невероятно устойчивыми.

Как работает естественный отбор

Успешными становятся не самые сильные, а самые эффективные

Дарвин использовал термин "естественный отбор", но речь не шла о "выживании сильнейших". Этот отбор работает не в пользу самых агрессивных или мощных особей, а в пользу тех, кто эффективно размножается, лучше использует ресурсы и лучше адаптируется к изменениям в среде.

В естественном отборе важна не индивидуальная сила, а эффективность и соответствие конкретным условиям жизни. Например, в холодном климате выживает тот, кто имеет густой мех, а не тот, кто сильнее физически. В сложной экосистеме очень важно уметь сосуществовать с другими видами, вовремя мигрировать, использовать укрытия, приспосабливаться к угрозам. Даже вирусы, не имеющие мышц, зубов или нервной системы, демонстрируют высокую эволюционную приспособленность.

Почему фраза вводит в заблуждение

Эволюция - это сложный комплекс факторов

Итак, известное выражение "выживают сильнейшие" существенно упрощает суть эволюции и может вводить в заблуждение. В реальности выживание зависит не только от силы, а от комплекса факторов: физиологии, генетики, поведения и экологии. Человек смог выжить не благодаря своей физической силе, а благодаря умственным способностям, коммуникации, способности к обучению, культуре и социальной организации.

В видео предлагают альтернативную формулировку: выживают те, кто оставляет больше потомков в конкретных условиях среды. С эволюционной точки зрения, именно эта способность передавать свои гены является главным критерием успешности.

Неправильно толковать эволюцию как борьбу за силу или превосходство через доминирование. Правильнее - понимать ее как процесс приспособления, в котором выигрывают не самые сильные, а самые приспособленные. Иногда это может означать быть маленьким, гибким, тихим и способным к сотрудничеству.

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