США продолжат помогать Украине: у Зеленского назвали неожиданную причину

По словам Подоляка, прекращение помощи Украине может негативно повлиять на репутацию США.

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Продолжат ли США военную помощь Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Ключевые тезисы Подоляка:

США продолжат оказывать военную помощь Украине

Никакого истощения арсеналов в Штатах нет

Соединенные Штаты Америки в дальнейшем будут поставлять военную помощь Украине. Сейчас представители правительств ведут переговоры. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире канала FreeДом.

"Надо понимать, что поставки будут, и президент Украины говорит, что консультации на уровне правительственных делегаций будут продолжаться. Американцы имеют уникальные виды оружия, необходимые для противодействия баллистике, и США это понимают", - сказал он. видео дня

Подоляк убежден, что оказание поддержки Украине - это вопрос репутационных целей, которые преследуют Штаты.

"Потому что на фоне увеличения ударов по гражданскому населению - то, что делает сегодня Россия, это можно охарактеризовать только как "геноцидные умышленные удары по гражданскому населению с целью массового убийства людей". И на этом фоне сокращать поставки - это получить тяжелейшую историческую репутационную катастрофу для себя", - сказал он.

Советник главы ОП считает, что США не могут пойти на такое тяжелое репутационное пятно исторического плана.

Он добавил, что разговоры о прекращении или полной остановке помощи Украине является отражением внутриполитической борьбы в самих США. Подоляк отметил, что на складах США есть большое количество ракет и противоракет, поэтому никакого истощения арсеналов в Штатах нет.

"Они занимаются планированием, исходя из тех военных кампаний, в которых они присутствуют, из тех объемов производства, которые они могут донарастить или сократить. Я думаю, что их планирование на высоком уровне, они понимают, какое количество ракет и противоракет в каких конфликтах можно использовать без угроз истощения складов", - подчеркнул Подоляк.

Сколько помощи США передали Украине / Инфографика: Главред

Военная помощь США Украине - последние новости

Как писал Главред, США временно остановили поставки некоторых систем ПВО и высокоточного оружия для Вооруженных сил Украины.

Позже СМИ узнали, кто в США остановил помощь Украине. Как оказалось, решение принял один человек, а именно министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет остановил Украине поставки пакета вооружения.

Тем временем премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Вашингтон не отказался от поддержки Киева, а отменил отдельные категории помощи.

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О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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