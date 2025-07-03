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США приостановили поставки оружия в Украину, но есть нюанс - о чем идет речь

Юрий Берендий
3 июля 2025, 22:37
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США заинтересованы в продаже оружия Украине и продолжает поставки определенных элементов вооружения даже на фоне приостановки помощи, отметил Коваленко.
США приостановили поставки оружия в Украину, но есть нюанс - о чем идет речь
США приостановили поставки оружия в Украину, но не всего / Коллаж Главред, фото: US Army, Офис президента Украины

О чем говорится в материале:

  • В ближайшее время будет разговор между Трампом и Зеленским
  • СМИ не имеют полной информации о поставках оружия, Украина продолжает получать определенные виды оружия
  • Украина может покупать необходимое оружие в США

В СМИ появилась информация о приостановке поставок оружия из США в Украину, однако, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, западные медиа не имеют полной картины ситуации. Часть вооружений продолжает поступать, а Украина готова закупать оружие у США. Об этом в эфире 24 Канала сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, продолжается диалог на уровне Минобороны, Офиса президента и американских партнеров. Не исключено, что в ближайшее время может состояться разговор между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

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Коваленко добавил, что многие СМИ, которые сообщают об остановке помощи, не имеют полной информации о номенклатуре вооружения в рамках уже принятых пакетов, в частности, что именно было поставлено, что еще запланировано и на какие сроки. Часто журналисты подают лишь отдельные наименования техники или оружия, без учета общей логистики и графиков поставок.

"Но им не известны объемы, которые в этих пакетах. Это информация под грифом. Ни один инсайдер так просто это не расскажет. Поэтому получилась такая "информационная бомба", лишенная сути. Определенные элементы вооружений поставляются. Президент Украины озвучивал, что определенные виды вооружения Украина готова покупать. Об этом ведется диалог", - подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО.

Андрей Коваленко отметил, что Украине крайне необходимо больше систем Patriot и зенитных ракет, поскольку враг начал активнее использовать баллистические ракеты. Эти вопросы решаются на самом высоком уровне, поэтому большинство медиа не владеет полной информацией о ситуации - ориентировочно 60% данных остаются непубличными.

Он также акцентировал на внутриполитическом контексте в США, где в ноябре 2026 года запланированы выборы в Сенат. В связи с этим команде Дональда Трампа важно продемонстрировать результаты собственной экономической стратегии.

Коваленко подчеркнул, что большинство американских политиков и граждан поддерживают Украину в борьбе с Россией, и эта позиция часто отличается от подхода команды Трампа. В то же время, по его словам, Соединенные Штаты заинтересованы, чтобы их вооружение закупали.

"Они также могут использовать эту историю, чтобы придать ей общественную огласку, чтобы что-то продавить", - считает Коваленко.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, нардеп от партии "Голос" Роман Костенко призвал европейские страны активнее приобщаться к производству вооружения и оказанию поддержки Украине, особенно на фоне сокращения поставок ракет и боеприпасов из США.

В свою очередь, пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс заверила, что Соединенные Штаты не прекращают передачу оружия и ракет для систем ПВО Украине - ограничения касаются лишь отдельных позиций.

В Пентагоне также прокомментировали ситуацию, отметив, что готовят для президента Дональда Трампа варианты дальнейшей помощи Киеву. Как сообщает The Guardian, администрация все еще имеет действенные механизмы поддержки Украины.

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О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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