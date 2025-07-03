"Железный купол" над Украиной: эксперт раскрыл возможно ли его построение

Эксперт объяснил, почему внедрение системы типа "Железный купол" в Украине требует значительных финансовых и технологических ресурсов.

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Аналитик подчеркивает, что развитие украинской ПВО возможно лишь при условии сочетания внутренних разработок и западной технологической помощи / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

В Украине невозможно самостоятельно внедрить "Железный купол" из-за высокой стоимости и сложности

Британия планировала передать Украине лазерную систему Dragon Fire, но изменила решение

Нужна масштабная помощь западных партнеров в технологиях и финансах

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак высказал мнение о перспективах установления в Украине системы противовоздушной обороны по образцу израильского "Железного купола". В интервью УНИАН эксперт назвал две ключевые проблемы: высокую технологичность и значительную стоимость таких комплексов.

"Такое решение, во-первых, высокотехнологичное, во-вторых, очень дорогое. Я не уверен, что на текущем этапе Украина самостоятельно могла бы воплотить его в жизнь. В общем, построение эшелонированной системы противовоздушной обороны требует огромной помощи со стороны западных партнеров и в финансовом, и в технологическом плане. Ведь должны быть задействованы современные РЭБовские разработки, другое современное оружие, которого у нас нет, например, лазерная, электромагнитные системы", - подчеркнул эксперт. видео дня

Он добавил, что часть необходимых технологий разрабатывается в Украине, однако для их внедрения нужны значительные инвестиции и поддержка партнеров, которые уже имеют опыт в этой сфере.

В частности, Бадрак вспомнил британскую систему Dragon Fire - лазерное оружие, созданное в 2024 году, которое сначала планировали передать Украине, но сейчас его устанавливают на эсминцы Великобритании.

"К примеру, Великобритания обещала нам передать Dragon Fire. Это - новейшая система, технология лазерного оружия, которую они разработали и испытали в 2024 году. Тогда они планировали передать что-то Украине, и сейчас у них есть решение поставить эту систему на свои эсминцы", - рассказал Бадрак.

В то же время, эксперт подчеркнул, что сейчас приоритетом должно быть обеспечение Украины современными средствами противовоздушной обороны, а также отметил, что закупка может осуществляться как государственными структурами, так и частным бизнесом.

По его словам, на международных выставках представлены различные системы - от дронов-перехватчиков до немецкого ЗРК Skynex, стоимость которого достигает около 80 миллионов долларов.

"Поэтому должны искать решение, и делать это - закупать за рубежом какие-то новейшие средства - могут как государственные структуры, так и частные. Сейчас на различных выставках огромное количество стран такие средства демонстрирует. Речь идет и о дронах-перехватчиках, и о Dragon Fire (или каких-то аналогах), и о немецком ЗРК Skynex... Да, некоторые из них очень дорогие, например, тот же Skynex - где-то около 80 млн долларов. Но если это эффективно работает, то бизнесмены, которые имеют такие большие деньги, могли бы их потратить с пользой", - добавил он.

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Как сообщал Главред, Украина провела успешные испытания баллистической ракеты "Сапсан", которая развивает скорость до 5,2 Махов и имеет боевую часть массой 480 кг. По словам Бадрака, ракета уже готова к серийному производству, и никаких препятствий для этого пока нет.

Кроме того, в Украине активно продолжается разработка отечественного аналога российских планирующих авиабомб - КАБов. Бомба уже проходит испытания на Су-24, первые результаты признаны успешными.

Также украинская ракета-дрон "Ад", упоминания о которой впервые появились в декабре 2024 года, получила видеоподтверждение эффективного боевого применения. Поражены цели под оккупированным Луганском.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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