Приостановление поставок оружия США для Украины: Зеленский указал на важный момент

Президент Владимир Зеленский заявил, что продолжение военной помощи США критически важно для безопасности Украины.

https://glavred.info/war/priostanovlenie-postavok-oruzhiya-ssha-dlya-ukrainy-zelenskiy-ukazal-na-vazhnyy-moment-10678163.html Ссылка скопирована

Зеленский сделал заявление о военной помощи США для Украины / Коллаж Главред, фото: Министерство обороны США, скриншот из видео

О чем сказал Зеленский:

Продолжение помощи со стороны США отвечает интересам Украины

США и Украина уточняют детали по поставкам оружия

Президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию о приостановлении американской военной помощи для Украины. Соответствующее заявление он сделал во время вечернего обращения.

Президент отметил, что продолжение помощи со стороны США является важным для защиты Украины и ее граждан и отвечает интересам всего государства.

видео дня

"ПВО для Украины - это защита для каждой компании, которая работает в государстве, имеет здесь свою собственность и развивает производство. Украинский месседж абсолютно очевиден", - отметил глава государства.

Он также сообщил, что министры обороны и иностранных дел предоставили доклады о сотрудничестве с американской стороной. Сейчас на рабочем уровне между Киевом и Вашингтоном уточняются все детали, связанные с поставкой оборонной поддержки.

"В том числе компонента ПВО. Так или иначе, мы должны обеспечить защиту для наших людей", - резюмировал он.

Приостановка военной помощи США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Пентагона Пит Хегсет распорядился временно остановить поставки ракет и боеприпасов в Украину из-за опасений относительно собственных резервов вооруженных сил США. Эту информацию уже подтвердили в Белом доме.

Решение Вашингтона вызывает серьезное беспокойство в Киеве, ведь без американской поддержки значительно ослабляется система противовоздушной обороны Украины, что затрудняет отражение масштабных российских атак с воздуха, пишет The New York Times.

В Кремле уже отреагировали на такое решение США. В частности, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ограничение поставок со стороны США, мол, будет способствовать завершению войны.

Другие новости:

Что такое ПВО Средства противовоздушной обороны (ПВО) - совокупность технических средств, участвующих в ведении боевых действий по отражению нападения воздушного противника (уничтожению самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и других средств), прикрытию группировок своих войск и об'объектов тыла от ударов с воздуха, ведения борьбы с его воздушными десантами и аэромобильными войсками; запрета противнику ведения воздушной разведки, а также содействия завоеванию и удержанию господства в воздухе, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред