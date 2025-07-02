Приостановление поставок оружия США для Украины: Зеленский указал на важный момент

О чем сказал Зеленский:
- Продолжение помощи со стороны США отвечает интересам Украины
- США и Украина уточняют детали по поставкам оружия
Президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию о приостановлении американской военной помощи для Украины. Соответствующее заявление он сделал во время вечернего обращения.
Президент отметил, что продолжение помощи со стороны США является важным для защиты Украины и ее граждан и отвечает интересам всего государства.
"ПВО для Украины - это защита для каждой компании, которая работает в государстве, имеет здесь свою собственность и развивает производство. Украинский месседж абсолютно очевиден", - отметил глава государства.
Он также сообщил, что министры обороны и иностранных дел предоставили доклады о сотрудничестве с американской стороной. Сейчас на рабочем уровне между Киевом и Вашингтоном уточняются все детали, связанные с поставкой оборонной поддержки.
"В том числе компонента ПВО. Так или иначе, мы должны обеспечить защиту для наших людей", - резюмировал он.
Приостановка военной помощи США - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Пентагона Пит Хегсет распорядился временно остановить поставки ракет и боеприпасов в Украину из-за опасений относительно собственных резервов вооруженных сил США. Эту информацию уже подтвердили в Белом доме.
Решение Вашингтона вызывает серьезное беспокойство в Киеве, ведь без американской поддержки значительно ослабляется система противовоздушной обороны Украины, что затрудняет отражение масштабных российских атак с воздуха, пишет The New York Times.
В Кремле уже отреагировали на такое решение США. В частности, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ограничение поставок со стороны США, мол, будет способствовать завершению войны.
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Что такое ПВО
Средства противовоздушной обороны (ПВО) - совокупность технических средств, участвующих в ведении боевых действий по отражению нападения воздушного противника (уничтожению самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и других средств), прикрытию группировок своих войск и об'объектов тыла от ударов с воздуха, ведения борьбы с его воздушными десантами и аэромобильными войсками; запрета противнику ведения воздушной разведки, а также содействия завоеванию и удержанию господства в воздухе, передает Википедия.
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