Взорваны цеха по выпуску дронов: в Сети узнали детали прилетов по заводу в РФ

Важно:
- Четыре цеха по производству БПЛА повреждены на заводе Купол
- Было повреждено здание 1-го корпуса, где производят беспилотники
Четыре цеха по производству БПЛА повреждены на заводе Купол в российском Ижевске после вчерашней атаки украинских дронов. Работа предприятия остановлена.
Как сообщают источники издания Astra, вследствие вчерашнего прилета двух БПЛА по ИЭМЗ Купол было повреждено здание 1-го корпуса, где производят беспилотники.
Как отмечается, один дрон влетел в окно цеха 106, второй ударил в крышу цеха 110 и взорвался. Произошел пожар. Как следствие, обвалилась кровля здания на площади 1300 кв.м.
Удар повредил цеха, где занимаются металлообработкой, пайкой микросхем и выпускают готовые БПЛА.
Как пишет Astra, производственная площадка предприятия по этому адресу отвечает за разработку и производство микросхем для военных дронов. Там работают круглосуточно в три смены.
После атаки работа предприятия была приостановлена. Ранее сообщалось, что в результате удара погибло трое сотрудников Купола, еще 45 пострадали, из них 35 госпитализированы.
Удары по целям РФ - новости по теме
Как сообщал Главред, 30 июня в оккупированном Донецке прогремела серия мощных взрывов. По предварительной информации, удары были нанесены по Донецкому металлургическому заводу, где, вероятно, размещались военные мощности, а также по штабу 8-й общевойсковой армии РФ.
Впоследствии Генштаб подтвердил, что Силы обороны Украины нанесли точный удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на оккупированной территории Донецкой области. Враг понес потери, которые сейчас уточняются.
Ранее также сообщалось, что 1 июля взрывы прогремели в российском городе Ижевск. По предварительным данным, поразили оборонный завод "Купол", который специализируется на производстве зенитно-ракетных комплексов "Тор" и ударных дронов "Гарпия".
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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