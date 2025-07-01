ВСУ разнесли пункт управления армии РФ: Генштаб рассказал о высокоточном ударе

Главное:
- Силы обороны Украины поразили пункт управления 8-й армии РФ на Донетчине
- Потери врага пока уточняются
- Удар осложнил способность армии РФ планировать операции на Покровском и Торецком направлениях
Вечером понедельника, 30 июня, украинские Силы обороны нанесли высокоточный удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил России на временно оккупированной территории Донецкой области. У врага есть потери. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
"На данный момент потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, результативная атака существенно осложнила способность российского командования планировать и вести операции на направлениях Покровска и Торецка. Военные отметили, что разрушение командных пунктов и систем связи является частью последовательной стратегии Сил обороны, направленной на ослабление оперативных возможностей армии РФ.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут последовательно разрушать систему управления и связи вооруженных сил страны-агрессора. Украина продолжает борьбу, пока все российские войска не будут выведены с территории нашего государства и не будет установлен справедливый и длительный мир", - подчеркнули в Генштабе.
Атаки по объектам РФ - последние новости
Как сообщал Главред, вечером 30 июня в оккупированном Донецке прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, ударили по Донецкому металлургическому заводу и штабу 8-й армии РФ.
Также 30 июня в результате ракетного удара по штабу 8-й гвардейской армии РФ в оккупированном Донецке, вероятно, был ликвидирован полковник Руслан Горячкин, который исполнял обязанности командующего армией.
Кроме этого, 1 июля в российском Ижевске прогремели взрывы - вероятно, в результате удара по заводу "Купол", производящему ЗРК "Тор" и ударные дроны "Гарпия". СБУ подтвердила поражение объекта, расположенного в 1300 км от Украины.
Читайте также:
- "Сюрприз для россиян": Украина смогла модернизировать HIMARS и уничтожила колонну РФ
- ВСУ уничтожили на аэродроме в Волгоградской области два Су-34
- В Крыму уничтожено сразу три вертолета РФ и не только: подробности атаки СБУ
Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред