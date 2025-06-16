'Сюрприз для россиян': Украина смогла модернизировать HIMARS и уничтожила колонну РФ

Успешный удар ВСУ по колонне РФ возле Макеевки может означать, что "сюрпризов" для российских войск у линии фронта станет больше, отметил Андрющенко.

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Украина смогла модернизировать HIMARS и уничтожила колонну РФ / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Андрющенко:

Силы обороны Украины уничтожили российскую колонну неподалеку от Макеевки в Донецкой области

Украина смогла модернизировать системы HIMARS

Россиян возле линии фронта ждут новые сюрпризы

13 июня украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по колонне российских войск в Макеевке, уничтожив значительное количество личного состава противника. Это свидетельствует об эффективной работе украинской разведки, несмотря на то, что Россия постоянно хвастается своими системами радиоэлектронной борьбы.

Как отметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 канала, результативный удар указывает на то, что Украина смогла модернизировать системы HIMARS, на что россияне пока не имеют действенного ответа.

видео дня

По его словам, в последнее время оккупанты жалуются на ситуацию в районах Донецка и Горловки, ведь новые удары украинцев стали значительно точнее, несмотря на ранее эффективное применение РЭБ, что влияло на точность наведения.

"Такой удар показывает, что мы действительно модернизировали наши системы HIMARS, что у россиян нет противодействия. Это означает, что у линии фронта нас ждут большие сюрпризы. Такая колонна будет не одна", - сказал он.

Петр Андрющенко сообщил, что автоколонна российских войск направлялась из Макеевки в сторону Донецка, двигаясь в северном направлении, вероятно, в сторону Часового Яра. Она остановилась на заправке для передышки, где и попала под мощный удар.

В последнее время россияне чувствовали себя достаточно уверенно в тыловых районах между Макеевкой, Донецком и частями Горловки, поскольку считали эти маршруты безопасными - украинским дронам было сложно добраться туда, а артиллерийские удары удавалось сдерживать.

Однако ситуация изменилась, ведь атака показала, что даже эти пути больше нельзя считать защищенными, и теперь российскому командованию придется пересматривать логистику перемещения техники и личного состава.

"Они находятся и под огневым контролем, и под вниманием ВСУ", - пояснил руководитель Центра изучения оккупации.

Петр Андрющенко отметил, что теперь оккупантам придется искать новые маршруты или менять графики перемещения. Такие изменения затрудняют и замедляют любые наступательные действия противника.

Он также отметил, что чем дольше не наносятся точные удары по тыловым районам, тем больше враг теряет бдительность. Это создает эффект самоуспокоения, и сейчас оккупанты стали более уязвимыми. Именно поэтому важно, чтобы Силы обороны использовали эту ситуацию в свою пользу.

РСЗО HIMARS / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в результате удара ВСУ из реактивной системы HIMARS по колонне российских военных во временно оккупированной Макеевке Донецкой области 13 июня были уничтожены по меньшей мере восемь оккупантов, еще 12 получили ранения. Об этом сообщило издание Astra со ссылкой на свои источники.

По данным аналитического проекта DeepState, за последние сутки российские войска достигли определенного продвижения на двух участках восточного фронта.

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщает, что ситуация на Краматорском и Торецком направлениях остается напряженной, враг продолжает интенсивные штурмовые действия на отдельных отрезках фронта.

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Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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