Россияне продвинулись на востоке Украины: в DeepState раскрыли два направления

Армия РФ продвинулась в районе Бурлацкого Великоновосёлковского района, а также возле Новополя Волновахского района.

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ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 43 отдельная механизированная бригада

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РФ за последние сутки сумела продвинуться в двух районах

Россияне продвинулись в районе Бурлацкого и Новополя

Армия страны-агрессора РФ за последние сутки сумела продвинуться в двух районах на востоке Украины.

Об успехе вражеских вооруженных сил идет речь в сообщении в Telegram аналитического ресурса DeepState.

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Сообщается о том, что россияне продвинулись в районе Бурлацкого Великоновосёлковского района, а также возле Новополя Волновахского района.

/ deepstatemap.live

"Враг продвинулся возле Бурлацкого и Новополя", - подчеркивается в сообщении ресурса DeepState.

/ deepstatemap.live

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Ранее сообщалось о том, что армия страны-агрессора России уже пробовала форсировать реку Днепр в Херсонской области, но Силы обороны смогли отразить штурм врага. Силы обороны уже знают о планах россиян попытаться повторить определенные действия в Херсонской области.

Как сообщал Главред, в отчете американского Института изучения войны отмечается, что армия страны-агрессора России готовит масштабный прорыв на Донбассе и перебрасывает бригады с трех участков фронта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили РФ на востоке и перехватили инициативу на ключевом направлении. Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в операционной зоне в Донецкой области.

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