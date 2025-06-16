Россия "подмешала" своих к телам украинцев: в МВД раскрыли циничные моменты

Россияне могут намеренно передавать Украине тела оккупантов, выдавая их за украинских военных.

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РФ "примешала" тела оккупантов к телам украинцев во время репатриации / Коллаж: Главред, фото: КШППВ

Что известно:

РФ намерено усложняет процесс передачи тел погибших воинов

РФ передает тела россиян под видом украинских защитников

РФ передает части тел погибших в разных мешках

Российские оккупанты возвращали Украине тела украинских защитников. Однако во время репатриационных мероприятий произошла скандальная ситуация. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Оказалось, что вместе с телами украинских военных россияне передали тела своих оккупантов.

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"К сожалению, это факт. Это могло быть сделано россиянами намеренно, чтобы увеличить количество переданных тел и загрузить работой наших экспертов, дополняя все это циничным информационным давлением. А может и быть привычным для них небрежным отношением к собственным людям. В любом случае эти тела мы тоже идентифицируем", - отметил Клименко.

Он добавил, что тела возвращаются в крайне изуродованном состоянии. Есть случаи, когда часть тел военных находится в разных мешках, что только усложняет процесс идентификации. Есть даже случаи, когда части тел одного человека возвращали во время разных этапов репатриации.

"Мы понимаем боль и ожидания семей. Максимально ускоряем процесс идентификации. Но с каждой большой репатриацией делать это становится сложнее, и возможно - именно это является целью России. Мы не имеем права на ошибку. Для нас это не статистика. Это - люди, и каждый из них заслуживает достойного отношения", - подытожил Клименко.

Возвращение погибших - последние новости

Как сообщал Главред, 15 июня в Украину вернули 1200 тел погибших в рамках очередного этапа репатриации. Операцию провели согласно договоренностям, достигнутым во время переговоров в Стамбуле. В ближайшее время проведут экспертизы и идентификацию.

Также 14 июня в рамках очередного этапа репатриации Украина получила еще 1200 тел, которые, по информации российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.

Кроме этого, 16 мая в Украину вернули останки еще 909 погибших защитников.

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Кто такой Игорь Клименко? Игорь Владимирович Клименко - государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января до 7 февраля), с 2019 до 2023 года - глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

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