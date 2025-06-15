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На фронте обострение: россияне разрушили некоторые позиции ВСУ

Марина Фурман
15 июня 2025, 09:43
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Враг не оставляет попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций на одном из направлений фронта.
ВГУ, карта
Россияне продолжат штурмовать на фронте / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", deepstate

Главное:

  • Противник штурмует укрепления ВСУ на отдельных участках фронта
  • Некоторые позиции украинских бойцов были разрушены оккупантами
  • На Покровском направлении зафиксировано наибольшее количество боестолкновений

Ситуация на Краматорском и Торецком направлениях остается сложной. Российские оккупанты продолжают проводить активные штурмовые действия на ряде участков фронта. Об этом говорится в сообщении оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

По данным военных, враг атаковал укрепления ВСУ возле Ступочек, Белой Горы, Дилиевки, Плещеевки, Щербиновки, Яблоновки, Крымского и непосредственно в самом Торецке.

видео дня

"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в сводке ОСГВ "Хортица".

На этом направлении продолжаются бои - украинские войска ведут контратаки, чтобы выровнять линию фронта и остановить дальнейшее продвижение врага.

В пресс-службе также уточнили, что наибольшее количество боестолкновений произошло на Покровском направлении. А на Северском направлении оккупанты не оставляют попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районе Григорьевки. Потерь украинских позиций не допущено.

Торецк Инфографика
Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, подразделения армии страны-агрессора РФ сумели продвинуться на нескольких направлениях в двух областях Украины. Аналитический ресурс DeepState зафиксировал продвижение российских оккупационных сил в районах трех населенных пунктов.

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны удается выбивать российские войска с приграничья Сумской области. В частности, ВСУ удалось освободить Андреевку.

На днях ранее аналитики DeepState на днях рассказали, что оккупанты приблизились к Сумам на расстояние в 20 км. Появилась угроза применения врагом FPV-дронов по городу. В Сумской ОВА успокоили и заявили, что дроны до Сум не долетают.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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