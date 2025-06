Россия прорвала линию фронта в Днепропетровской области: что известно

Кратко:

Российские войска в рамках летнего наступления впервые за три года войны вошли на территорию Днепропетровской области, сообщает The New York Times. Это может свидетельствовать об изменении динамики боевых действий.

По данным украинских офицеров, которые находятся в этом районе, еще в минувшие выходные небольшие подразделения россиян начали переходить из Донецкой области в Днепропетровскую. Карта боевых действий, составленная вашингтонским Институтом по изучению войны, уже фиксирует присутствие российских сил на этой территории.

Несмотря на это, как напоминает NYT, в Москве неоднократно заявляли, что не намерены захватывать этот регион. Аналитики и военные оценивают действия россиян как скорее символические и стратегические: они имеют целью деморализовать украинское население и укрепить позиции в соседних зонах.

"Враг использует тактику малых групп - от двух до четырех, иногда шесть солдат, перемещающихся от линии леса к линии леса или от здания к зданию", - рассказал The New York Times офицер с позывным "Барбаросса" из 72-й бригады ВСУ, которая сейчас сдерживает российские атаки в регионе. По его словам, Россия сосредоточила в районе значительные силы и может пытаться продвинуться дальше.

Украинские военные отмечают, что враг продвинулся лишь на несколько линий деревьев и пока не контролирует ни одного населенного пункта. Сможет ли РФ удержать эти позиции - пока неизвестно.

В материале также отмечается, что в случае дальнейшего продвижения вглубь Днепропетровщины позиции Украины на переговорах о возможном обмене территориями могут ослабнуть.

Кроме того, контроль над пограничной зоной между Днепропетровской и Донецкой областями может дать России преимущество для завершения оккупации Донецкой области и облегчить наступление на Покровск.

Как подчеркивает NYT, продвижение России иллюстрирует ее прогресс на фронте. В то же время тактика врага изменилась: вместо массированных атак, как в боях за Бахмут, сейчас используются небольшие штурмовые группы, которые ищут слабые места в обороне ВСУ.

Как сообщал Главред, в Днепропетровской области из-за угрозы российского наступления и постоянных обстрелов объявили обязательную эвакуацию из 7 сел прифронтовой зоны Синельниковского района. Из этих населенных пунктов, расположенных у границы с Донецкой областью, уже эвакуировали 400 детей, еще 26 остаются на месте.

Кроме того, российские войска продолжают наступление в направлении Днепропетровщины, используя значительное преимущество в живой силе. Об этом в интервью ТСН сообщил командир батальона беспилотных комплексов "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев.

Также россияне пытаются активно продвигаться на нескольких участках фронта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении. Наиболее жесткие и интенсивные боевые действия продолжаются на Покровском, Курском и Сумском направлениях.

