Путин идет ва-банк: зачем Кремль готовит 1,5 млн солдат, украинцев предупредили

Зеленский в Риме озвучил ключевые итоги встречи "Коалиции желающих", условия для новых переговоров с Россией и раскрыл планы Путина относительно войны.

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Что готовит Путин для Украины / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какие результаты встречи "Коалиции желающих" и какую помощь получит Украина

Какое условие новых переговоров с Россией

Что задумал Путин и сколько денег РФ тратит на войну

В Риме, 10 июля 2025 года, после ряда двусторонних встреч и стратегического заседания "Коалиции желающих", президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию в рамках которой сделал ряд важных заявлений.

Главред собрал основе заявлении президента Украины.

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Результаты встречи "Коалиции желающих"

Президент Владимир Зеленский заявил, что формат "Коалиции желающих" демонстрирует реальную эффективность для укрепления безопасности Украины.

"Формат "Коалиции желающих" работает и реально работает для безопасности в долгосрочную и для защиты от российских ударов сейчас", - сказал он.

По словам президента, во встрече приняли участие представители 32 стран и международных организаций, в частности из США: спецпредставитель Трампа Кит Келлог, сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь.

Зеленский сообщил, что стороны сосредоточились на темах оружия и его финансирования, в частности производства дронов.

"Будет больше инвестиций в производство, в частности, дронов", - отметил он.

Спецпредставители Трампа для завершения войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Президент подчеркнул, что финансирование дронов-перехватчиков и средств для уничтожения вражеских ударов остается в приоритете.

"Очень предметно сегодня поработали с вопросом именно о финансировании в деталях. Дроны, прежде всего, дроны-перехватчики и все, что нужно для сбивания российских ударов и все, что нужно для наших дальнобойных возможностей", - пояснил он.

Отдельно глава государства подчеркнул потребность в дополнительном финансировании украинских Сил обороны.

"Мы будем работать над этим с партнерами. Пока что это направление без деталей", - сказал Зеленский.

Он добавил, что международное единство остается ключевым фактором в противодействии агрессору.

"Это война, которую может преодолеть только единство и нужно нам единство. Мы построили его", - отметил он.

О помощи США

Президент также сообщил, что получил положительные сигналы от президента США Дональда Трампа о поставках помощи.

"Есть все необходимые политические сигналы о возобновлении поставок помощи. Теперь на уровне команд мы работаем, чтобы в Украину все поступало вовремя. И обо всем этом мы договорились", - заявил он.

Зеленский уточнил, что Украина передала партнерам перечень необходимого оружия и надеется на поддержку.

"Мы обсудили с партнерами возможность купить в Европе и в США еще необходимые пакеты соответствующего оружия", - сказал президент.

Среди главных потребностей он назвал системы ПВО, ракеты к Patriot, артиллерию и другие средства усиления армии.

"Системы Patriot и другие системы. Также артиллерия и другие виды, которые укрепляют украинскую армию", - добавил он.

Владимир Зеленский / Фото: скриншот

Война России против Украины может затянуться

Президент предостерег, что по данным разведок, Россия продолжает попытки затянуть войну, и для ее остановки нужна сила.

"Путин отказывается от всех возможностей установить реальное прекращение огня. Он не хочет реального мира. Путин зависим от войны и убийцы", - заявил Зеленский.

По его убеждению, только мощная оборона и санкционное давление могут сломать агрессивные планы Кремля.

"Его можно только реальной силой заставить отказаться от такой зависимости. Поэтому нужно, чтобы наша оборона в Украине была достаточно сильной. И чтобы санкции мира против России были достаточно сильными", - подытожил президент.

Санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усиления санкций против России, в частности - против тех, кто помогает агрессору.

"Санкции также должны влиять на всех тех, кто реально помогает России. И об этом мы также говорили подробно", - отметил он.

По словам президента, украинская сторона обсуждает этот вопрос с американскими партнерами. "Сегодня будем говорить еще с нашими американскими партнерами, сенатором Грэмом, Блюменталем, о санкциях", - сообщил Зеленский.

Он поблагодарил США за поддержку в вопросе давления на Кремль.

"Мы в Украине очень благодарны Конгрессу Соединенных Штатов, президенту Трампу за поддержку и готовность укреплять давление на Россию ради мира. Это нужно", - подчеркнул глава государства.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Военная помощь Украине

Президент также сообщил об итогах международной конференции по восстановлению Украины, организованной в Италии.

"Мы готовим и восстановление Украины. То, какой будет жизнь после боевых действий. Я благодарен Италии еще раз за организацию такой конференции", - отметил Зеленский.

По его словам, в мероприятии приняли участие более 30 стран, сотни компаний, политические и общественные лидеры. Общая сумма всех договоренностей - более 10 миллиардов евро.

Украина уже получила подтверждение поддержки со стороны европейских партнеров.

"Есть новый пакет европейской поддержки - более чем на 2 миллиарда евро. Есть программа от Финляндии на более чем 300 миллионов евро средств именно на восстановление. Есть пакет от Нидерландов на 300 миллионов евро", - сообщил Зеленский.

Он также отметил дальнейшие договоренности с Германией по оборонной поддержке.

"Есть готовность Германии помочь с дополнительными системами Patriot и мы ведем эти переговоры", - добавил он.

"Коалиция восстановления"

Президент объявил о запуске новой инициативы в поддержку Украины - "Коалиции восстановления". По его словам, удалось договориться о создании максимально детального и четкого плана восстановления Украины.

Он подчеркнул, что такой план должен стать основой для дальнейших инвестиций и международной поддержки.

"Именно такой документ может стать реальной дорожной картой для инвестиций, для привлечения бизнеса, для политической и другой поддержки конкретных шагов", - сказал президент.

Также Украина совместно с ЕС начала формирование отдельного финансового инструмента.

"Есть решение о создании фонда реконструкции. Это будет именно европейский фонд, созданный с участием Еврокомиссии, Европейского инвестиционного банка и четырех стран. Мы рассчитываем на присоединение других партнеров", - подытожил Зеленский.

Поставка Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренностях с рядом стран по оплате американских систем ПВО Patriot.

"Я буду ждать. Германия готова оплатить, у меня есть с ними договоренности - две системы. Норвегия готова оплатить, у меня есть двусторонние договоренности с премьером - одну систему", - рассказал глава государства.

По его словам, финансирование сейчас зависит от согласования деталей с производителем и американской стороной.

ЗРК "Patriot" / Инфографика: Главред

"Когда мы получаем четкий ответ от производителя и от различных возможностей США относительно дат, а безусловно мы понимаем стоимость, то присоединятся и другие европейские партнеры", - пояснил Зеленский.

Он подчеркнул, что найти средства на эти системы - его персональная задача. Президент заверил, что Украина выполнит поставленную цель.

"Я уверен, что мы все это сделаем. Пакет, кстати, гораздо больше, чем эти системы. Но то, что подтверждено, о чем мы говорили - то я вам и подчеркну. А о чем пока мы в диалоге - только об этом и молчу", - отметил Зеленский.

Какое условие новых переговоров с РФ

Президент Зеленский отметил, что возобновление переговоров с Россией возможно только после завершения всех согласованных обменов, договоренности по которым были достигнуты во время второй встречи в Стамбуле.

Он ожидает, что соответствующие действия по реализации обменов будут осуществлены в ближайшее время. Только после этого, по его мнению, стороны могут переходить к обсуждению подготовки встречи на высшем уровне. Если стоит задача завершить войну и достичь реального результата, оптимальным видится формат переговоров с участием лидеров Украины, России и США.

"Что касается площадки для переговоров - я искренне благодарен итальянской стороне, а также Ватикану. У меня состоялась встреча с Папой Римским, во время которой мы обсуждали возможность проведения встречи на уровне лидеров в Ватикане. Я очень рад, что Ватикан открыт к такому предложению. Кроме того, мы имеем подобные предложения от Австрии и Швейцарии - как нейтральных стран. Также есть прямые предложения от Турции", - подчеркнул президент.

Владимир Зеленский / Фото: скриншот

Кто может стать новым послом Украины в США

Президент также подтвердил, что рассматривает возможность кадровых изменений в дипломатическом корпусе, в частности в США.

"Изменения посла в США состоится. Я благодарен Оксане Маркаровой", - сказал Зеленский, отметив, что ее дальнейшая работа зависит от личного решения.

В то же время он предположил, что новым послом может стать министр обороны Рустем Умеров.

"Если я решу, что представлять Украину в США будет Умеров, это безусловно повлияет на серьезные перестановки в правительстве. Потому что сегодня все решения, весь наш бюджет - это, к сожалению, война", - пояснил глава государства.

По его мнению, нынешний контекст требует, чтобы посол был не просто дипломатом, а "человеком сильным, в контексте самого главного - усиления Украины, оружия прежде всего". Именно поэтому Министр обороны является среди ключевых кандидатов.

Зеленский признал, что такие изменения имеют системный эффект.

"Это имеет большое влияние на правительство. Жизнь она такая. Критиков может быть много... Но кто это сможет? Кто сможет иметь и нести такую ответственность во время войны? Это вопрос", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что в нынешних условиях страна должна действовать быстро и эффективно.

"Партнеры должны быть быстрыми, модернизированными. Мы также", - сказал он.

Это, по словам Зеленского, касается не только правительства, но и всех государственных институтов.

"Мы тратим должны деньги только на усиление, на оружие, на оборону. Надо думать о сокращении институтов. Это нормально. Надо сокращать процессы, чтобы было меньше бюрократии и экономию бюджета", - заявил президент.

Для чего РФ наносит массированные удары по Украине

Зеленский отметил, что российский диктатор и военный преступник Путин хочет расшатать украинцев ударами и длительными тревогами, которые длятся по 7-10 часов. Люди не высыпаются, идут в укрытие, потом они идут на работу, чтобы жить. Работают и тем самым держат экономику.

"Путин четко это понимает, что этими ударами он хочет дестимилизировать наше население. Первое - мы будем ему отвечать", - сказал президент.

Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Россия планирует запускать по Украине до тысячи дронов

Россия планирует запускать по Украине до тысячи дронов ежедневно, и государство уже имеет эффективное решение для их перехвата, однако для реализации этого необходимо финансирование со стороны международных партнеров. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина готова к массовому производству дронов-перехватчиков, способных уничтожать большинство вражеских беспилотников, но необходимо как можно быстрее привлечь ресурсы для масштабной реализации этого проекта.

"Важно, что ключ найден. Найден украинцами, кстати, и американцами. Есть четыре компании, одна из этих четырех компаний украино-американская - менеджмент американский, а инженеры украинцы. Мы нашли решение, как страна, ученые, инженеры нашли решение. Это ключевое. Нам нужны финансы. И будем сбивать", - добавил Зеленский.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Украина активно работает над получением систем ПВО типа Patriot. По его словам, после завершения этого процесса исчезнет угроза и со стороны баллистических ракет.

Шахед / Инфографика: Главред

Россия хочет увеличить численность армии - сколько РФ тратит на войну

Президент Владимир Зеленский акцентировал на важности введения новых санкций против России, чтобы усилить финансовое давление на кремлевский режим и уменьшить его возможности финансировать войну.

"Мы считаем, что он (Путин, - ред.) может потратить в следующем году 300 млрд (долларов) на войну. Санкции остановят его возможности так финансировать (военные расходы). Будет дефицит", - рассказал Зеленский.

Он сообщил, что численность российской армии сейчас составляет около 1,2 миллиона человек, а Путин намерен довести ее до 1,5 миллиона.

По словам главы государства, расходы России на каждого военнослужащего достигают от 6 до 8 тысяч долларов

"Представьте себе, сколько платит Россия за эту войну", - сказал Зеленский и призвал международных партнеров к усилению санкций, чтобы заставить РФ сесть за стол переговоров.

Президент Владимир Зеленский отметил необходимость повышения поддержки и финансирования украинских военных.

"Да, это неожиданные сигналы, наверное. Но я сегодня был очень откровенен на коалиции желающих. Мы должны иметь сильную армию. Безусловно, идти по пути к контракту полностью. Это правильно. Это момент, пока у нас нет окончания войны, первой стадии, ceasefire", - сказал он.

Зеленский также заявил, что при этом "надо говорить об усилении и финансировании наших воинов".

Он также признал, что сложно предсказать дальнейшее развитие событий, однако выразил убеждение, что мощные санкции способны повлиять на позицию России и заставить ее к реальному, содержательному диалогу, а не только к ограниченным шагам вроде обменов.

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