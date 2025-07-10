Что скрывает белорусское небо: офицер ВСУ раскрыл неожиданную угрозу

Читайте в материале:
- Почему воздушная тревога раздавалась только на Западе Украины
- Как Россия использует Беларусь для новых атак дронами
- Какова роль Лукашенко в сотрудничестве с Россией
В ночь на 9 июля в западных областях Украины объявляли воздушную тревогу, несмотря на отсутствие угрозы в центре страны. Это может свидетельствовать об изменении маршрутов вражеских дронов, которые, вероятно, начали запускать через территорию Беларуси.
Об этом в эфире 24 Канала заявил офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук. По его словам, нельзя исключать, что Россия действительно использует белорусское авиапространство для проникновения беспилотников на территорию западной Украины.
"Это логичный шаг для России - еще один этап модернизации и совершенствования своих действий", - отметил Ткачук.
Он отметил, что позиция белорусского диктатора не является решающей в этом вопросе.
"То, что Александр Лукашенко что-то говорит, не имеет никакого значения. Если России нужно, чтобы дроны летели через территорию Беларуси, - они так и будут лететь. Я считаю, что для этого уже состоялся ряд переговоров, и воздушное пространство используется соответственно", - добавил офицер.
По словам Ткачука, в прошлом году уже фиксировали случаи запуска дронов из Беларуси, но тогда их чаще удавалось сбивать. Сейчас же враг, вероятно, усовершенствовал этот механизм.
Кроме того, в Беларуси активно работают российские разведчики, которые занимают руководящие должности в оборонном секторе страны.
"В целом сотрудничество между Беларусью и Россией очень тесное. Беларусь фактически используется как сырьевой и территориальный "придаток" России - как вспомогательный элемент в войне против Украины", - резюмировал Андрей Ткачук.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 10 июля российские войска совершили атаку на Киев дронами "Шахед". Около 01:43 в Киеве прогремела серия мощных взрывов. В Шевченковском районе произошел пожар в жилом доме.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в ночь на 9 июля россияне установили новый антирекорд. Враг применил против Украины 728 ударных дронов.
Ранее сообщалось о том, что количество пострадавших продолжает увеличиваться. Известно о людях, которые получили травмы в результате атаки.
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О персоне: Андрей Ткачук
Андрей Ткачук - офицер Вооруженных сил Украины, военный эксперт, политолог и волонтер. Он является автором цифрового контекста, а также выступает экспертом в ряде ведущих СМИ по темам, связанным с войной РФ против Украины.
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