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Что скрывает белорусское небо: офицер ВСУ раскрыл неожиданную угрозу

Руслан Иваненко
10 июля 2025, 20:02
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Россия использует воздушное пространство Беларуси, чтобы запускать дроны в направлении западных областей Украины.

Лукашенко, Путин, шахед
Российские дроны атакуют Запад Украины без сигналов тревоги в центре, что свидетельствует о новой схеме проникновения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Читайте в материале:

  • Почему воздушная тревога раздавалась только на Западе Украины
  • Как Россия использует Беларусь для новых атак дронами
  • Какова роль Лукашенко в сотрудничестве с Россией

В ночь на 9 июля в западных областях Украины объявляли воздушную тревогу, несмотря на отсутствие угрозы в центре страны. Это может свидетельствовать об изменении маршрутов вражеских дронов, которые, вероятно, начали запускать через территорию Беларуси.

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Об этом в эфире 24 Канала заявил офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук. По его словам, нельзя исключать, что Россия действительно использует белорусское авиапространство для проникновения беспилотников на территорию западной Украины.

"Это логичный шаг для России - еще один этап модернизации и совершенствования своих действий", - отметил Ткачук.

Он отметил, что позиция белорусского диктатора не является решающей в этом вопросе.

"То, что Александр Лукашенко что-то говорит, не имеет никакого значения. Если России нужно, чтобы дроны летели через территорию Беларуси, - они так и будут лететь. Я считаю, что для этого уже состоялся ряд переговоров, и воздушное пространство используется соответственно", - добавил офицер.

По словам Ткачука, в прошлом году уже фиксировали случаи запуска дронов из Беларуси, но тогда их чаще удавалось сбивать. Сейчас же враг, вероятно, усовершенствовал этот механизм.

Кроме того, в Беларуси активно работают российские разведчики, которые занимают руководящие должности в оборонном секторе страны.

инфографика шахед, шахед, шахеды
шахед / Инфографика: Главред

"В целом сотрудничество между Беларусью и Россией очень тесное. Беларусь фактически используется как сырьевой и территориальный "придаток" России - как вспомогательный элемент в войне против Украины", - резюмировал Андрей Ткачук.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 10 июля российские войска совершили атаку на Киев дронами "Шахед". Около 01:43 в Киеве прогремела серия мощных взрывов. В Шевченковском районе произошел пожар в жилом доме.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ночь на 9 июля россияне установили новый антирекорд. Враг применил против Украины 728 ударных дронов.

Ранее сообщалось о том, что количество пострадавших продолжает увеличиваться. Известно о людях, которые получили травмы в результате атаки.

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О персоне: Андрей Ткачук

Андрей Ткачук - офицер Вооруженных сил Украины, военный эксперт, политолог и волонтер. Он является автором цифрового контекста, а также выступает экспертом в ряде ведущих СМИ по темам, связанным с войной РФ против Украины.

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война в Украине Александр Лукашенко атака дронов Дрон Shahed-136
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