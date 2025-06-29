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"Лукашенко косит под дурачка": эксперт объяснил "жабогадюкинг" в Беларуси

Алексей Тесля
29 июня 2025, 01:27
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Александр Лукашенко хочет получить еще большую лояльность от Дональда Трампа, считает Александр Коваленко.
Келлог, Лукашенко
/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Важное из заявлений Коваленко:

  • Лукашенко "освободили агентов Кремля", которые работали против него
  • Лукашенко хочет получить еще большую лояльность от Трампа

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал освобождение из заключения в Беларуси Сергея Тихановского.

"В Беларуси просто выпустили из тюрьмы "оппозицию", которую обрабатывали годами и которая и до заключения не была настоящей оппозицией Это была не полноценная настоящая оппозиция, а ангажированная. И сейчас Лукашенко просто выпустил ангажированную оппозицию, которую обрабатывали все эти годы в белорусских тюрьмах", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

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Эксперт говорит о том, что Александр Лукашенко "освободили агентов Кремля", которые работали в Беларуси против Лукашенко.

"Этот жабогадюкинг может работать не на пользу нам, потому что белорусская "оппозиция" – это почти те же яйца, только с другой стороны, что и российская оппозиция", - убежден он.

Собеседник также пояснил решение Лукашенко об освобождении политзаключенных. Он считает, что действия Лукашенко с освобождением оппозиции исключительно для того, чтобы получить еще большую лояльность от Дональда Трампа.

"С чем связаны нынешние действия Лукашенко. Во-первых, он пытается выглядеть деревенским парнем и косить под дурачка, но на самом деле он и близко не такой. Во-вторых, Лукашенко очень хорошо понимает тенденции, которые происходят в мире. С Байденом он почему-то не нашел общего языка, а с Трампом нашел, даже Кит Келлог в Беларусь приехал", - отметил аналитик.

Он пояснил, что Лукашенко чувствует слабость России и видит потерю ею позиций, а также он видит, что США делают с Ираном.

"Поэтому Лукашенко выбрал очень хитрый вектор развития, но он не на пользу белорусам. Ведь если этот сценарий сыграет, Лукашенко сможет еще некоторое время удержаться у власти – не год, не два, а гораздо дольше", - добавил Коваленко.

Ранее сообщалось о том, что Келлог планировал визит к Лукашенко. Келлог стал самым высоким должностным лицом США, который посетит авторитарное государство за последние годы.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорил о том, что Вашингтон рассматривает визит Кита Келлога в Беларусь как попытку создать дополнительный канал влияния на президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал ранее Главред, Тихановская призвала оппозицию готовиться на случай смерти диктатора РБ. Она отметила, что необходимо "вернуть Беларусь на путь демократии и не допустить вмешательства России".

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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