США ищут новый путь к миру: Келлог планирует визит к Лукашенко - Reuters

Планирование подобных поездок требует тщательных переговоров. Не исключено, что визит может быть отменен или изменен в последний момент.

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Кит Келлог может поехать с визитом в Беларусь - СМИ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Кратко:

Официально нет информации о визите Келлога в Беларусь

Госдеп США и посольство Беларуси в Вашингтоне отказались от комментариев

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить Беларусь, чтобы встретиться с ее самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко. Если этот визит состоится, то Келлог станет самым высоким должностным лицом США, который посетит авторитарное государство за последние годы.

Официально информация о визите Келлога в Беларусь не обнародована.

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Как пишет Reuters со ссылкой на источники, точная повестка дня встречи неизвестна, хотя Келлог в частных разговорах назвал этот визит шагом, который может помочь запустить процесс мирных переговоров о прекращении войны России против Украины.

Госдеп США и посольство Беларуси в Вашингтоне отказались от комментариев. Кэллог и Белый дом не ответили на запросы о комментариях.

Reuters отмечает, что планирование подобных поездок требует тщательных переговоров, и не исключено, что визит может быть отменен или изменен в последний момент.

Стив Уиткофф и Кит Келлог - что о них известно / Инфографика: Главред

В 2020 году, во время первого срока Трампа, государственный секретарь Майк Помпео посетил Беларусь, что стало тогда визитом самого высокого уровня со стороны США в эту страну за последние 20 лет. Поездка была частью кампании первой администрации Трампа, направленной на улучшение отношений с Беларусью в то время, когда отношения между Минском и Москвой находились на самой низкой точке.

Как писал Главред, 12 июня специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, принимающий участие в мирных переговорах, выразил оптимизм после анализа позиций Киева и Москвы по вопросу прекращения войны.

Он рассказал, что американская сторона изучила документы обеих сторон — украинский и так называемый российский меморандум — и попыталась найти способ объединить их в единое соглашение.

Ранее Келлог заявил, что проект новых санкций против России уже подготовлен. Конгресс США и Белый дом готовы к утверждению документа.

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