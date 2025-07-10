Баллистика и табун шахедов атаковал Киев: в столице раздаются взрывы, работает ПВО

В Киеве прогремели взрывы, зафиксированы попадания в жилые дома и пожары в нескольких районах.

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Дроны и ракеты атаковали столицу ночью, власти призвали оставаться в укрытиях до отбоя тревоги / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

В ночь на 10 июля российские войска совершили атаку на Киев дронами "Шахед". Около 01:43 в Киеве прозвучала серия мощных взрывов. Одновременно работали системы противовоздушной обороны, которые до сих пор ведут борьбу с угрозой. Эту информацию подтвердил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"В столице активирована ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги", - обратился он в 01:49.

Накануне военные зафиксировали пролет около 13 вражеских беспилотников в направлении Киева, сообщают мониторинговые источники.

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В результате атаки в Шевченковском районе зафиксированы первые повреждения: попадание произошло в нежилое здание, обломки упали на открытую территорию. Также поврежден жилой дом в этом районе.

"По другому адресу в Шевченковском районе беспилотник упал на крышу жилого дома. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил Тимур Ткаченко.

По информации Виталия Кличко, в Шевченковский район вызвали медиков из-за попадания обломков в жилой дом. Также в Дарницком районе горят заправка и гаражи.

По информации мэра Киева, в Шевченковском районе возник пожар на верхнем этаже жилого дома. В Дарницком районе также зафиксирован пожар в многоквартирном доме, сообщают о соответствующем вызове.

Также был вызов бригады медиков в Соломенский район.

По данным Воздушных сил, враг запустил баллистические ракеты. В сообщении говорилось о скоростной цели, которая двигалась в направлении Киева с севера.

В Киеве ночью прозвучала серия мощных взрывов. Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".

По предварительным данным мэра Виталия Кличко, в Шевченковском районе произошел пожар в еще одном жилом доме. В Голосеевском районе горит грузовик, а в Подольском зафиксировано падение обломков.

Экстренные службы уже выехали на места событий. Призываем жителей оставаться в укрытиях, ведь над городом до сих пор находится много вражеских беспилотников.

По информации мэра столицы, известно о двух пострадавших, один из которых был госпитализирован медиками.

По сообщению Тимура Ткаченко, в Подольском районе в результате атаки повреждены окна жилого дома. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков дрона.

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