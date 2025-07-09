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Россия запустила "Шахеды", тревога распространяется по Украине: что известно

Руслан Иваненко
9 июля 2025, 22:54обновлено 10 июля, 00:05
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Беспилотник, Шахед, ВСУ
/ коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Вечером 9 июля россия начала очередную массированную атаку дронами на Украину. Вторые сутки подряд ударные беспилотники противника достигают западных регионов страны. Воздушные силы ВСУ сообщают об активности вражеских беспилотников в нескольких регионах Украины.

По состоянию на 21:37 в центре Харьковщины дроны движутся на запад, на юге Днепровщины - на север. Несколько групп "шахедов" с Сумщины направляются в направлении Черниговщины и Полтавщины.

Беспилотники на севере и в центре Черниговщины направлены в Чернигов. Также фиксируют дроны на востоке Ровенской области и севере Хмельницкой области, движущиеся на запад.

видео дня

В 22:05 Воздушные силы зафиксировали новую группу вражеских БПЛА, движущуюся с Луганщины в Харьковскую область. Беспилотники замечены в центре Харьковщины, где они курсируют на Харьков, а также на западе области - в направлении Полтавщины.

Группы "шахедов" также зафиксированы на севере и западе Сумщины (курс на Черниговщину и Полтавщину), на севере и в центре Черниговщины (курс на Чернигов), на юго-востоке Черниговщины (курс на юг), севере Полтавщины (курс на юг), в центре Днепровщины (курс на север) и на западе Ровенской области (курс на Волынь).

В 22:46 зафиксировано несколько групп "шахедов" в центре и на западе Харьковской области, которые движутся на запад. Также дроны обнаружены в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Волынской и Львовской областях.

В 22:53 городской голова Львова Андрей Садовый сообщил:

"Два "шахеды" уже попали на территорию области. Просим оставаться в безопасных местах."

По сообщению Ивана Федорова, в Запорожье прогремели взрывы, жителей Запорожской области призывают оставаться в укрытиях до объявления отбоя.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что Россия сейчас использует территорию Беларуси для пролета беспилотников "шахед". Это, вероятно, делается с целью обхода украинской системы ПВО.

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