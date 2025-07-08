Рекорд по количеству атак: в Генштабе раскрыли, какие силы бросила РФ на прорыв обороны

Генштаб сообщил о рекордной активности врага на востоке, где только на одном направлении зафиксировали 46 атак.

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Украинские военные сдерживают массированные атаки на Покровском и Лиманском направлениях / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

О главном:

"На Покровском и Лиманском направлениях - настоящий ад"

ВСУ сдерживают массированное наступление и наносят врагу потери

На горячих участках уничтожено более 200 оккупантов и техника

Украинские защитники продолжают героически сдерживать наступательные действия врага на ключевых участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются на Лиманском и Покровском направлениях, где, по словам Генерального штаба ВСУ, только за минувшие сутки зафиксировано более 130 боевых столкновений.

"На Покровском и Лиманском направлениях - настоящий ад", - отметили в Генштабе, подытоживая ситуацию по состоянию на 22:00 7 июля. видео дня

Всего в течение суток произошло 137 столкновений, в которых украинские воины успешно отражали попытки штурмов со стороны российских оккупантов.

Кроме атак сухопутных сил, противник совершил 2 ракетных и 48 авиационных ударов, выпустив пять ракет и сбросив 69 управляемых авиабомб. По данным Генштаба, в течение суток было зафиксировано более 4500 обстрелов, а также применено 1213 дронов-камикадзе.

Несмотря на бешеное давление, ВСУ продолжают наносить врагу ощутимые потери и не дают реализовать планы наступления.

Ситуация по направлениям:

Северо-Слобожанское и Курское направления: 8 боевых столкновений, 6 авиаударов (11 бомб), 286 обстрелов, в том числе 3 - из РСЗО.

8 боевых столкновений, 6 авиаударов (11 бомб), 286 обстрелов, в том числе 3 - из РСЗО. Южно-Слобожанское: 16 атак в районах Волчанска, Красного Первого, Каменки, Кутьковки и других.

16 атак в районах Волчанска, Красного Первого, Каменки, Кутьковки и других. Купянский: враг пытался продвинуться возле Голубовки и Загрызово.

враг пытался продвинуться возле Голубовки и Загрызово. Лиманский: 27 штурмов в районах Нового Мира, Редкодуба, Зеленой Долине, Серебрянского леса и др. Еще 6 боев продолжаются.

27 штурмов в районах Нового Мира, Редкодуба, Зеленой Долине, Серебрянского леса и др. Еще 6 боев продолжаются. Северский: три атаки вблизи Григорьевки и Выемки.

три атаки вблизи Григорьевки и Выемки. Краматорский: 5 атак в районах Николаевки, Марково, Предтечино и Белой Горы - все отбиты.

5 атак в районах Николаевки, Марково, Предтечино и Белой Горы - все отбиты. Торецкий: 3 боевых столкновения возле Дилиевки.

3 боевых столкновения возле Дилиевки. Покровское направление остается самым горячим - 46 атак в районах Попова Яра, Лисовки, Зверева, Удачного, Новосергиевки и других.

По предварительным оценкам, на этом участке украинские воины уничтожили 209 оккупантов (78 - безвозвратно), уничтожена или повреждена техника врага, в частности автомобили, дроны, артиллерия, мотоциклы, наблюдательная станция "Муром-М" и другие средства.

Новопавловское направление: 17 атак отражено, еще 5 столкновений продолжаются.

17 атак отражено, еще 5 столкновений продолжаются. Гуляйпольское: успешно отбито 2 штурма возле Малиновки.

успешно отбито 2 штурма возле Малиновки. Ореховское: отбито 4 атаки в районах Каменского и Малой Токмачки.

На других направлениях - без существенных изменений.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, военный обозреватель Константин Машовец заявил, что положение войск страны-агрессора России в Сумской области ухудшается. Силы обороны Украины продвигаются флангами и сумели взять в клещи некоторые позиции противника.

Кроме того, РФ может прорвать оборону и приблизиться к захвату всей Донецкой области. Это может произойти, если российские оккупанты смогут захватить Константиновку

В то же время представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сказал, что ситуация на Днепропетровщине довольно напряженная. Атаки врага на этом направлении связаны с наступлением на Покровск.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

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