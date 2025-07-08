Рекорд по количеству атак: в Генштабе раскрыли, какие силы бросила РФ на прорыв обороны

О главном:
- "На Покровском и Лиманском направлениях - настоящий ад"
- ВСУ сдерживают массированное наступление и наносят врагу потери
- На горячих участках уничтожено более 200 оккупантов и техника
Украинские защитники продолжают героически сдерживать наступательные действия врага на ключевых участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются на Лиманском и Покровском направлениях, где, по словам Генерального штаба ВСУ, только за минувшие сутки зафиксировано более 130 боевых столкновений.
"На Покровском и Лиманском направлениях - настоящий ад", - отметили в Генштабе, подытоживая ситуацию по состоянию на 22:00 7 июля.видео дня
Всего в течение суток произошло 137 столкновений, в которых украинские воины успешно отражали попытки штурмов со стороны российских оккупантов.
Кроме атак сухопутных сил, противник совершил 2 ракетных и 48 авиационных ударов, выпустив пять ракет и сбросив 69 управляемых авиабомб. По данным Генштаба, в течение суток было зафиксировано более 4500 обстрелов, а также применено 1213 дронов-камикадзе.
Несмотря на бешеное давление, ВСУ продолжают наносить врагу ощутимые потери и не дают реализовать планы наступления.
Ситуация по направлениям:
- Северо-Слобожанское и Курское направления: 8 боевых столкновений, 6 авиаударов (11 бомб), 286 обстрелов, в том числе 3 - из РСЗО.
- Южно-Слобожанское: 16 атак в районах Волчанска, Красного Первого, Каменки, Кутьковки и других.
- Купянский: враг пытался продвинуться возле Голубовки и Загрызово.
- Лиманский: 27 штурмов в районах Нового Мира, Редкодуба, Зеленой Долине, Серебрянского леса и др. Еще 6 боев продолжаются.
- Северский: три атаки вблизи Григорьевки и Выемки.
- Краматорский: 5 атак в районах Николаевки, Марково, Предтечино и Белой Горы - все отбиты.
- Торецкий: 3 боевых столкновения возле Дилиевки.
- Покровское направление остается самым горячим - 46 атак в районах Попова Яра, Лисовки, Зверева, Удачного, Новосергиевки и других.
По предварительным оценкам, на этом участке украинские воины уничтожили 209 оккупантов (78 - безвозвратно), уничтожена или повреждена техника врага, в частности автомобили, дроны, артиллерия, мотоциклы, наблюдательная станция "Муром-М" и другие средства.
- Новопавловское направление: 17 атак отражено, еще 5 столкновений продолжаются.
- Гуляйпольское: успешно отбито 2 штурма возле Малиновки.
- Ореховское: отбито 4 атаки в районах Каменского и Малой Токмачки.
На других направлениях - без существенных изменений.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, военный обозреватель Константин Машовец заявил, что положение войск страны-агрессора России в Сумской области ухудшается. Силы обороны Украины продвигаются флангами и сумели взять в клещи некоторые позиции противника.
Кроме того, РФ может прорвать оборону и приблизиться к захвату всей Донецкой области. Это может произойти, если российские оккупанты смогут захватить Константиновку
В то же время представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сказал, что ситуация на Днепропетровщине довольно напряженная. Атаки врага на этом направлении связаны с наступлением на Покровск.
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Об источнике: Генштаб ВСУ
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