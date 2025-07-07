Бои не прекращаются: в Генштабе рассказали, какие направления остаются самыми горячими

Противник наносит авиационные и ракетные удары, а украинские войска успешно отражают атаки на нескольких направлениях фронта.

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Украинские подразделения отражают многочисленные атаки врага на Слобожанском и Лиманском направлениях / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

За сутки зафиксировано 149 боевых столкновений

Враг совершил более 4000 обстрелов, 61 авиаудар и 1275 атак дронами

Наиболее горячо на Покровском направлении: 40 атак, 8 боев продолжаются

С начала суток воскресенья, 6 июля, на российско-украинском фронте зафиксировано 149 боевых столкновений. Силы обороны успешно отбили 40 атак на Покровском направлении, сейчас продолжается 8 боев.

По данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00, враг нанес один ракетный и 61 авиационный удар, применил 4 ракеты и 82 управляемые авиабомбы, а также задействовал около 1275 дронов-камикадзе. Всего зафиксировано более 4000 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений, три из которых продолжаются до сих пор. Противник нанес 10 авиаударов, сбросив 24 управляемые бомбы, и совершил 231 артиллерийский обстрел, в том числе 21 из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал 20 раз в районах Каменки, Зеленого, Красного Первого, Амбарного, Волчанска и в направлении Хатнего, при этом три боя продолжаются.

На Купянском направлении оккупанты 6 раз пытались прорваться в районах Кондрашовки, Голубовки и Зеленого Гая, но все атаки были отбиты.

На Лиманском направлении противник совершил 23 атаки в районах Грековки, Красного Става, Серебрянки, Карповки, Нового Мира и Торского, сейчас два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении зафиксировано пять атак вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки и Ивано-Дарьевки, два боя до сих пор не завершены.

На Краматорском направлении враг не проводил наступательных действий.

На Торецком направлении произошло шесть наступательных действий в районах Дилиевки, Торецка, Русина Яра и Яблоновки.

На Покровском направлении оккупанты 40 раз пытались прорвать оборону в районах Разино, Проминя, Котлиного, Новосергиевки, Миролюбовки, Полтавки, Новоэкономического, Мирного, Лисовки, Звериного, Удачного, Орехового, Алексеевки и в направлениях Покровска, Молодецкого, Дачного, Муравки. Восемь боестолкновений продолжаются.

Покровск / Инфографика: Главред

Потери врага на этом направлении составляют 117 человек убитыми и ранеными, уничтожено 6 автомобилей, 3 мотоцикла, 3 беспилотника, 2 терминала спутниковой связи и 3 антенны БПЛА, поврежден 1 автомобиль.

На Новопавловском направлении украинские воины отбили 15 атак в районах Воскресенки, Шевченко, Запорожья, Звезды, Мирного, Комара, Новоселки и в направлении Новопавловки.

На Гуляйпольском направлении вблизи Малиновки успешно отражена одна атака, продолжается еще одно боестолкновение.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудары по Плавням, а на Приднепровском - по району Львового.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал ранее Главред со ссылкой на ОСУВ "Хортица", РФ прорывается в опасной точке. Россияне используют численное преимущество, однако ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.

Кроме того, Россия перебрасывает большое количество грузовиков с живой силой из Запорожского направления, через Мариуполь, в Таганрог или Ростов (РФ).

Напомним, ранее сообщалось об успехах ВСУ на самом "горячем" направлении. Главнокомандующий ВСУ изучил ситуацию на фронте и дал новые указания.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

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