Отбросили россиян: Сырский подтвердил успехи ВСУ на самом горячем направлении

Главнокомандующий изучил ситуацию на фронте и дал новые указания.

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Сырский посетил Покровское направление / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

О чем речь:

Сырский посетил Покровское направление - самую горячую точку фронта

Противник стремится прорваться к админгранице Донецкой области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Покровское направление. На своей странице в Telegram он пояснил, что эта точка фронта остается самой горячей на всей 1200-километровой протяженности линии соприкосновения российско-украинской войны, однако Силы обороны таки уничтожили и отбросили россиян.

"Ежедневно здесь происходит не менее полусотни боевых столкновений. Именно на этом направлении россияне создавали наиболее численную группировку - около 111 тысяч личного состава. Противник не оставляет попыток пробиться к административной границе Донетчины. Хочет сделать это не только для достижения каких-то оперативных результатов, а прежде всего с демонстрационной целью. Для достижения психологического эффекта: поставить печально известную "ногу русского солдата", воткнуть флаг и раструбить об очередной псевдо-"победе", - отметил Сырский. видео дня

Александр Сырский / Главред - инфографика

Особенно активно, по словам главнокомандующего ВСУ, диверсионно-штурмовые группы россиян накатывались здесь две недели назад. Однако Силы обороны уничтожили и обезвредили их, а остатки - отброшены дальше от админграницы.

Сырский заверил, что сейчас ситуация находится под контролем.

"Пообщался с нашими воинами в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения и на следующих линиях обороны. Провел совещания в подразделениях Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, которые мужественно сдерживают и уничтожают врага. Имел возможность в мелких деталях изучить оперативную обстановку, выяснить все проблемные моменты. Отдал распоряжения, необходимые для эффективного выполнения оборонных задач. Спасибо воинам за храбрость и профессионализм. Слава Украине!", - отметил Сырский.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 27 июня, на Покровском направлении остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новониколаевка, Котляровка, Мирноград, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка, Котлино, Муравка, Зеленый Кут и в сторону Владимировки.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 970 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, четыре боевые бронированные машины, 13 артиллерийских систем, 87 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 89 единиц автомобильной техники оккупантов", - говорится в сообщении Facebook.

Что происходит на фронте - последние новости

Как писал ранее Главред со ссылкой на ОСУВ "Хортица", РФ прорывается в опасной точке. Россияне используют численное преимущество, однако ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.

Кроме этого, в ВСУ назвали летнюю цель РФ. Их командование хочет, чтобы россияне прорвались в Днепропетровскую область

В то же время на одном участке фронта солдаты РФ выступили против командования. Целью саботажа является давление на командование, срыв боевых задач и избежание "мясных штурмов".

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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