РФ давит повсюду на фронте: в ВСУ назвал летнюю цель РФ

Российским оккупантам дали задание на лето. Их командование хочет, чтобы россияне прорвались в Днепропетровскую область. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.
"Это не новость, это просто символ того, что у россиян летняя кампания идет, а цели ее довольно-таки обозначены – это попытка выйти на границы Днепропетровской области, это попытка прорваться посередине Донецкой области, и это общее давление всюду, где они сейчас еще могут давить", - добавил он.
В то же время россияне хотят захватить Торецк и Часов Яр. Даже внутри самого города Часов Яр продолжаются активные бои.
"Дело в том, что они не смогли пройти город Часов Яр. Да, они смогли его сильно разрушить, да, у них были попытки обойти его с севера. Да, они вошли на его территорию и заняли часть его территории, но в конце концов по результату мы не имеем ничего, что можно было бы описать, как прорыв в Краматорскую сторону", - рассказал Трегубов.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что ВСУ не только эффективно сдерживают оккупантов, но и, по возможности, переходят в наступление. Украинские защитники ведут маневренную оборону.
Аналитики DeepState сообщили, что украинские защитники имеют успехи на фронте. В частности, бойцы освободили поселок Андреевка Сумской области. Населенный пункт находится под контролем наших военных.
В то же время, Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что в Курской области России украинские силы сдерживают вражескую группировку численностью 10 тысяч военных и контролируют территорию около 90 квадратных километров.
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