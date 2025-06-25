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РФ давит повсюду на фронте: в ВСУ назвал летнюю цель РФ

Ангелина Подвысоцкая
25 июня 2025, 03:47
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Российские оккупанты будут делать все, чтобы прорваться в Днепропетровскую область.
ВСУ
Какая цель у россиян на лето / Коллаж: Главред, фото: 41 ОМБр

Российским оккупантам дали задание на лето. Их командование хочет, чтобы россияне прорвались в Днепропетровскую область. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Это не новость, это просто символ того, что у россиян летняя кампания идет, а цели ее довольно-таки обозначены – это попытка выйти на границы Днепропетровской области, это попытка прорваться посередине Донецкой области, и это общее давление всюду, где они сейчас еще могут давить", - добавил он.

В то же время россияне хотят захватить Торецк и Часов Яр. Даже внутри самого города Часов Яр продолжаются активные бои.

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"Дело в том, что они не смогли пройти город Часов Яр. Да, они смогли его сильно разрушить, да, у них были попытки обойти его с севера. Да, они вошли на его территорию и заняли часть его территории, но в конце концов по результату мы не имеем ничего, что можно было бы описать, как прорыв в Краматорскую сторону", - рассказал Трегубов.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что ВСУ не только эффективно сдерживают оккупантов, но и, по возможности, переходят в наступление. Украинские защитники ведут маневренную оборону.

Аналитики DeepState сообщили, что украинские защитники имеют успехи на фронте. В частности, бойцы освободили поселок Андреевка Сумской области. Населенный пункт находится под контролем наших военных.

В то же время, Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что в Курской области России украинские силы сдерживают вражескую группировку численностью 10 тысяч военных и контролируют территорию около 90 квадратных километров.

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война в Украине новости Днепропетровска Днепропетровская область вторжение России Виктор Трегубов
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