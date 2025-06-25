РФ давит повсюду на фронте: в ВСУ назвал летнюю цель РФ

Российские оккупанты будут делать все, чтобы прорваться в Днепропетровскую область.

https://glavred.info/front/rf-davit-povsyudu-na-fronte-v-vsu-nazval-letnyuyu-cel-rf-10676174.html Ссылка скопирована

Какая цель у россиян на лето / Коллаж: Главред, фото: 41 ОМБр

Российским оккупантам дали задание на лето. Их командование хочет, чтобы россияне прорвались в Днепропетровскую область. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Это не новость, это просто символ того, что у россиян летняя кампания идет, а цели ее довольно-таки обозначены – это попытка выйти на границы Днепропетровской области, это попытка прорваться посередине Донецкой области, и это общее давление всюду, где они сейчас еще могут давить", - добавил он.

В то же время россияне хотят захватить Торецк и Часов Яр. Даже внутри самого города Часов Яр продолжаются активные бои.

видео дня

"Дело в том, что они не смогли пройти город Часов Яр. Да, они смогли его сильно разрушить, да, у них были попытки обойти его с севера. Да, они вошли на его территорию и заняли часть его территории, но в конце концов по результату мы не имеем ничего, что можно было бы описать, как прорыв в Краматорскую сторону", - рассказал Трегубов.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что ВСУ не только эффективно сдерживают оккупантов, но и, по возможности, переходят в наступление. Украинские защитники ведут маневренную оборону.

Аналитики DeepState сообщили, что украинские защитники имеют успехи на фронте. В частности, бойцы освободили поселок Андреевка Сумской области. Населенный пункт находится под контролем наших военных.

В то же время, Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что в Курской области России украинские силы сдерживают вражескую группировку численностью 10 тысяч военных и контролируют территорию около 90 квадратных километров.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред